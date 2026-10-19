UASD presentará memoria sobre pensamiento Peña Gómez

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SANTO DOMINGO.– La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) será escenario este jueves 22 de octubre de la presentación de la memoria del panel dedicado al pensamiento político de José Francisco Peña Gómez, celebrado el 5 de marzo de 2026 en esa academia.

La actividad está pautada para las 5:00 de la tarde en el Salón de Orientación de la Biblioteca Pedro Mir y busca promover el estudio crítico del legado de uno de los principales exponentes de la socialdemocracia dominicana.

La publicación contiene una crónica de Fausto Herrera Catalino, moderador del panel, y las ponencias de los académicos Wilfredo Lozano, Rosalía Sosa Pérez, Ramón Ceballo, Nolberto Soto, Franklin García Fermín y Manuel Salazar. La compilación y edición estuvo a cargo del maestro E. Augusto Bravo.

El documento aborda temas fundamentales del pensamiento peñagomista, entre ellos la democracia, la soberanía nacional, la participación ciudadana, la justicia social y la concertación política como herramienta para alcanzar objetivos democráticos.

La crónica de Herrera Catalino también recoge testimonios de Carmen Ramírez y Yndhira Vásquez Peña, y destaca la importancia de preservar y divulgar la obra intelectual de Peña Gómez, así como las iniciativas dirigidas al reconocimiento de su legado, incluida la Ley núm. 46-23.

Uno de los ejes centrales de la publicación es la consigna «Primero la gente», presentada como expresión de una visión humanista de la política, orientada a la dignidad humana y al bienestar colectivo.

La iniciativa procura acercar estas ideas a las nuevas generaciones y fomentar el debate sobre los desafíos actuales de la democracia, la representación política y la justicia social en República Dominicana.

Los organizadores plantean que volver al pensamiento de Peña Gómez no significa idealizar el pasado, sino estudiar sus propuestas y contrastarlas críticamente con la realidad política y social del país, a fin de identificar aportes relevantes para el presente y el futuro de la nación.

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