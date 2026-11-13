Temblor magnitud 5.3 sacude El Seibo y otras provincias de RD

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SANTO DOMINGO.- Un temblor de magnitud 5.3 sacudió este viernes al Seibo y otras provincias de la República Dominicana.

El Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) informó que el movimiento ocurrió alrededor de las 12:35 de la tarde, con epicentro a 6.9 kilómetros al sur de El Seibo.

Dijo que el sismo tuvo una profundidad de 128.2 kilómetros.

Hasta el momento, no hay reportes de víctimas ni daños.

jt-am

 

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2 Comments
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Juan
Juan
57 minutos hace

Tambien lo senti en Santo Domingo Norte.

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Rafael
Rafael
1 hora hace

Yo lo senti en mi balcón capital, belle vista

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