Temblor magnitud 5.3 sacude El Seibo y otras provincias de RD

SANTO DOMINGO.- Un temblor de magnitud 5.3 sacudió este viernes al Seibo y otras provincias de la República Dominicana.

El Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) informó que el movimiento ocurrió alrededor de las 12:35 de la tarde, con epicentro a 6.9 kilómetros al sur de El Seibo.

Dijo que el sismo tuvo una profundidad de 128.2 kilómetros.

Hasta el momento, no hay reportes de víctimas ni daños.

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