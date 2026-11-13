Netanyahu busca quedarse en posible cambio gobierno Israel

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, enfrenta un escenario político complicado tras la designación de su principal rival, Gadi Eisenkot, para intentar formar un nuevo gobierno.

En medio de las negociaciones, el mandatario ha intensificado sus advertencias sobre la supuesta amenaza que representa Irán para la seguridad de Israel.

La estrategia de Netanyahu vuelve a colocar el conflicto con Teherán en el centro del debate político, mientras crecen las posibilidades de que la actual coalición pierda el control del Ejecutivo.

NEGOCIACIONES PARA FORMAR GOBIERNO

El presidente israelí, Isaac Herzog, encargó el 7 de noviembre a Eisenkot, exjefe del Estado Mayor y líder opositor, la formación de un nuevo gobierno. Aunque la coalición de Netanyahu conserva ventaja parlamentaria, los principales partidos árabes respaldaron a la oposición.

Eisenkot dispone de 28 días, prorrogables por otros 14, para alcanzar un acuerdo. Entre sus alternativas figuran un gobierno minoritario con apoyo árabe, una alianza con sectores ultraortodoxos o un Ejecutivo de unidad nacional. Si fracasan los intentos de formación, Israel podría celebrar nuevas elecciones.

IRÁN, EN EL CENTRO DE LA ESTRATEGIA

Antes de las elecciones del 25 de octubre, Netanyahu publicó una imagen generada con inteligencia artificial de una explosión nuclear y advirtió sobre un supuesto peligro existencial procedente de Irán.

Posteriormente, afirmó que Israel tenía una oportunidad histórica, con el respaldo del presidente estadounidense Donald Trump, para eliminar la amenaza iraní.

Según reportes del Financial Times, Netanyahu mantiene contactos frecuentes con Trump para solicitar la reanudación de las operaciones militares contra Teherán. Sin embargo, Washington estaría interesado en agotar primero las posibilidades de un acuerdo diplomático.

LA POSIBILIDAD DE UNA GUERRA

El analista Ahron Bregman, del King’s College de Londres, considera que Netanyahu podría buscar un gobierno de unidad nacional para preservar su posición política.

Según su interpretación, una nueva confrontación militar con Irán podría presionar a Eisenkot y a la oposición para incorporarse a un Ejecutivo de emergencia.

Al Jazeera también recoge señalamientos de sectores opositores que acusan a Netanyahu de utilizar la amenaza iraní para prolongar su permanencia en el poder, en un momento decisivo para el futuro político de Israel.

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