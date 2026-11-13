Nuevo ataque armado deja 5 fallecidos en Zacapa, Guatemala

Ciudad de Guatemala, 13 nov (Prensa Latina) Un nuevo ataque de organización criminal dejó hoy cinco fallecidos y un secuestrado (aún sin identificar) en el caserío El Tocino, aldea La Majada, oriental departamento de Zacapa, Guatemala.

Un comando fuertemente armado, con uniformes de camuflaje, cascos y pasamontañas, llegó en la madrugada al sector en aproximadamente 10 camionetas agrícolas, según relataron testigos, citados por Emisoras Unidas.

Las balas alcanzaron a ocho personas, de ellas tres mujeres fueron trasladadas con vida a un centro asistencial, amplió el reporte, con base en informes de los Bomberos Voluntarios.

Una mujer que presenció los hechos contó que el grupo buscaba a una persona identificada únicamente como «Keneth», a quien localizaron y posteriormente se llevaron con rumbo desconocido, describió.

Una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC), identificada con matrícula ZAC-095, hizo acto de presencia en el lugar para dar seguimiento a la alerta y la recibieron a balazos.

El vehículo, puntualizó el reporte, presenta al menos ocho perforaciones de bala en la puerta, el parabrisas y el capó.

Agentes de la PNC y fiscales del Ministerio Público, quienes investigan los hechos, confirmaron que tres de las víctimas mortales se encontraban dentro de un microbús y otra junto a una motocicleta.

El pasado día 6 criminales emboscaron al diputado Julio César Portillo en el kilómetro 137 de la ruta al Atlántico, en el municipio de Río Hondo, Zacapa, y lo asesinaron junto a tres miembros de la fuerza del orden interior, asignados a su esquema de seguridad.

El 27 de septiembre último, el municipio de Huité, Zacapa, fue escenario de una serie de ataques armados simultáneos que dejaron ocho muertos â€»cinco hombres y tres mujeres, incluidas una madre y sus dos hijasâ€».

El MP recolectó 77 indicios balísticos en las escenas del crimen y el caso generó una fuerte controversia tras confirmarse la presencia de elementos del Ejército en el área durante el incidente, motivo por el cual trasladaron la investigación a un Juzgado de Mayor Riesgo.

Pobladores de Huité, aún consternados y sin resultados sobre lo ocurrido, colocaron esta semana varias mantas y pancartas de recordación y reclamo de justicia en distintos puntos del casco urbano y en el ingreso al municipio.

En los últimos días trascendió aquí que el Gobierno de Guatemala valoraba decretar un Estado de Excepción en Zacapa debido a la escalada de violencia armada de alto impacto y al deterioro de la seguridad en el departamento.

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