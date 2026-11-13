SANTIAGO: Cuatro muertos deja tiroteo PN y delincuentes

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- Cuatro muertos dejó un enfrentamiento entre la Policía y tres personas que se desplazaban en una yipeta por la avenida Circunvalación Norte, de aquí.

Los muertos son el sargento de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) Juan Isaac Espinal Jiménez y los supuestos delincuentes Eduardo Paúl Pérez Mercado (Maca), de 39 años; Edward de Jesús Pérez Silverio (Coco), de 36 años, y Andrelina Santos Sosa (La Patrona), de 29.

La Policía explicó que Pérez Silverio había escapado de un primer enfrentamiento, pero posteriormente fue localizado y abatido por una patrulla. Contra él pesaba una orden de arresto por su presunta participación en los asesinatos en abril de 2024 de Heidy María Gabriela y Ángelo Benjamín Hernández Rodríguez (Tres Pies), en la carretera Guayacanal. También había sido sometido en 2008 por la muerte de Juan de Dios Batista Castillo, durante un intento de atraco a una banca en el sector Matanza.

ANTECEDENTES DE LOS FALLECIDOS

Contra Pérez Mercado era buscado por el asesinato de Jesús María Cabrera Peña, el 5 de junio de 2025, en la comunidad de Cienfuegos.

La Policía también le atribuye participación en un tiroteo el 20 de mayo de 2022 en el barrio Suelo Duro, del sector Bella Vista, en el que murieron Ismael Ramírez del Rosario y José Ramón Tavárez Valdez, y resultó herido el sargento policial Estarlin Jiménez Mendoza.

jt-am