SANTIAGO: Cuatro muertos deja tiroteo PN y delincuentes

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- Cuatro muertos dejó un enfrentamiento entre la Policía y tres personas que se desplazaban en una yipeta por la avenida Circunvalación Norte, de aquí.
Los muertos son el sargento de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) Juan Isaac Espinal Jiménez y los supuestos delincuentes Eduardo Paúl Pérez Mercado (Maca), de 39 años; Edward de Jesús Pérez Silverio (Coco), de 36 años, y Andrelina Santos Sosa (La Patrona), de 29.
La Policía explicó que Pérez Silverio había escapado de un primer enfrentamiento, pero posteriormente fue localizado y abatido por una patrulla. Contra él pesaba una orden de arresto por su presunta participación en los asesinatos en abril de 2024 de Heidy María Gabriela y Ángelo Benjamín Hernández Rodríguez (Tres Pies), en la carretera Guayacanal. También había sido sometido en 2008 por la muerte de Juan de Dios Batista Castillo, durante un intento de atraco a una banca en el sector Matanza.
ANTECEDENTES DE LOS FALLECIDOS
Contra Pérez Mercado era buscado por el asesinato de Jesús María Cabrera Peña, el 5 de junio de 2025, en la comunidad de Cienfuegos.
La Policía también le atribuye participación en un tiroteo el 20 de mayo de 2022 en el barrio Suelo Duro, del sector Bella Vista, en el que murieron Ismael Ramírez del Rosario y José Ramón Tavárez Valdez, y resultó herido el sargento policial Estarlin Jiménez Mendoza.
jt-am
QUE HACIAN ESOS CRIMINALES EN LIBERTAD ?Tardaron mucho tiempo para neutralizarlos.Cuatro anos atras dije que en nuestro territorio habian mas de tres mil quinientos criminales { muchos de ellos estaban matando gente inocentes }.No hablo de una region,ni de una ciudad,me refiero al 100% del territorio Nacional.DEVOLVERLE A MICHES LA TRANQUILIDAD SERIA GRANDIOSO,FUE UN PARAISO ENVIDIABLE.
HAY QUE DESARMAR AL PUEBLO, LAS ARMAS ES UN MAL NEGOCIO. EN ESTE PAIS SOLO TENER ESTAR ARMADOS LOS ENCARGADOS DE ENFORZAR LAS LEYES. MUCHAS BALAS Y MUCHAS ARMAS , NO MEJORAN LAS CONDICIOES ECONOMICAS DE LOS CIUDADANOS NI DEL PAIS, PORQUE LO ABUNDA Y NO SE VENDE EN EL EXTRANJERO, NO LE QUITA EL HAMBRE A LOS CIUDADANOS,PERO TAMPOCO HACE QUE LE INGRESE DOLARES AL PAIS PARA PAGAR SUS DEUDAS.RECOJAN ESAS ARMAS EN MANOS DEL PUEBLO Y TIRENLA AL MAR.
2. ASI TENDREMOS MENOS ASALTOS, MENOS FEMENICIOS, AUMENTO DE CONFIANZA ENTRE LA LA GENTE, PORQUE CUANDO SE SILENCIAN LAS ARMAS , EMPEZAMOS A USAR EL PUENTE MAS GRANDE DEL MUNDO QUE ES LA COMUNICACION.
Los derechos humanos aho lo defienden y nada dicen del sargento
AHORA VIEN LOS DERECHOS TORCIDOS DE LOS CRIMINALES HUMANOS HA DEFENDERLOS PERO JAMAS HABLAN DE LA MUERTE DEL POLICIA
Con todo el respeto a la memoria de un oficial caido..ese era su trabajo..trabajo de altos riesgos…y luchando contra de la delincuencia eso es posible…ahora bien nunca se puede derogar la presuncion de inocencia…nunca se puede aplicar la pena de muerte sin antes mediar un proceso judicial que asi lo ordene…y como usted debe saber en este pais, en principio no existe la pena de muerte….paz al alma del oficial…y a la de esos delincuentes…
perdon…supuestos delincuentes….
Cuando la delincuencia toque tu puerta , cambiras su forma de pensar.
Hay momentos en la vida que hay que vivirlo para saber lo que se siente.
Y como dice Francisco Quevedo
Justicia no es hacer cumplir la leyes
Justicia es darle a cada quien lo que merece.
Más claro ni el agua eso queda claro que usted es un maiditos delincuente también es normal que tú salga en defenza de tus socio el dicrin debería ubicarte pa invetigarte y si te pone bruto te den 29 ….solo un delincuen defiende a otro delincuente carajo..