Abinader anuncia construcción hospital materno en La Vega

El Mandatario habla este viernes durante el sexagésimo segundo Consejo de Ministros, realizado en La Vega.

LA VEGA.– El presidente Luis Abinader, acompañado de la vicepresidenta Raquel Peña, encabezó este viernes el sexagésimo segundo Consejo de Ministros, el primero celebrado en esta provincia, donde anunció la construcción del Hospital Materno Infantil de La Vega, con una inversión superior a RD$486 millones.

El mandatario explicó que el nuevo centro incluirá una Unidad de Intervención Terapéutica Territorial (UITT), destinada a ofrecer atención especializada a niños con condiciones especiales, como parte de los servicios contemplados en el proyecto.

CARACTERÍSTICAS DEL NUEVO HOSPITAL

La infraestructura tendrá tres niveles y más de 1,300 metros cuadrados de construcción. Dispondrá de 40 camas de internamiento, tres quirófanos, dos salas de parto y 18 unidades de cuidados intensivos maternos, pediátricos y neonatales.

También contará con una unidad especializada para adolescentes, con espacios adecuados para atender sus necesidades sin que tengan que ingresar a las áreas hospitalarias generales.

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, explicó que el hospital tendrá capacidad para atender aproximadamente 2,200 partos anuales y contribuirá a descongestionar el Hospital Regional Doctor Luis Morillo King.

Se estima que beneficiará a unos 780,000 habitantes de La Vega, Monseñor Nouel y Sánchez Ramírez, al reducir los traslados de pacientes y mejorar la respuesta ante emergencias obstétricas y neonatales.

OTRAS OBRAS PARA LA PROVINCIA

Durante el encuentro, Abinader informó sobre otros proyectos de infraestructura identificados junto a funcionarios y representantes de la sociedad civil, entre ellos la construcción e inauguración de puentes, obras de asfaltado, techados deportivos y unidades de diálisis en distintos municipios.

En el ámbito deportivo, destacó la construcción de la nueva Arena Olímpica de La Vega y la remodelación integral del Centro Olímpico.

El gobernante también resaltó el potencial agrícola, agroindustrial, de zonas francas y de servicios de salud de la provincia, y reafirmó el compromiso de su Gobierno de impulsar inversiones que generen empleos, fortalezcan la producción y contribuyan a reducir la pobreza.

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