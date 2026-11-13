Irán a EE.UU: responderá sin límites ante nuevas agresiones

Además, el CGRI aseguró que aquellas empresas que "se dejen engañar por el enemigo agresor se enfrentarán a medidas punitivas aún más severas".

TEHERAN.- El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) advirtió a Estados Unidos que dará una «respuesta sin límites» si Washington continúa sus agresiones contra territorio iraní. La advertencia se produjo luego de que fuerzas iraníes atacaran un radar estadounidense en Baréin, en represalia por un bombardeo previo de Estados Unidos contra la ciudad portuaria de Sirik, en Irán.

Al anunciar el ataque contra una instalación de alerta temprana estadounidense, el CGRI calificó la operación como una «seria advertencia» para que Washington detenga sus «provocaciones aéreas y el contrabando de petróleo en el estrecho de Ormuz».

AMENAZA DE RESPUESTA MILITAR

En un comunicado, la organización militar iraní aseguró que sus fuerzas aeroespaciales permanecen en máxima alerta para responder sin restricciones si se repiten las violaciones y agresiones atribuidas a Estados Unidos.

Asimismo, advirtió que las empresas que «se dejen engañar por el enemigo agresor» podrían enfrentar medidas punitivas todavía más severas.

IRÁN MODIFICA SU DOCTRINA MILITAR

Las advertencias se producen después de que el CGRI confirmara la eliminación del límite de 2,000 kilómetros que restringía el alcance de su arsenal de misiles balísticos, siguiendo instrucciones del líder supremo, Mojtabá Jameneí, para ejecutar respuestas inmediatas sin restricciones geográficas.

El lunes, el portavoz del Ejército iraní, general de brigada Mohamad Akraminia, explicó que la doctrina militar del país estaba sustentada anteriormente en una postura defensiva y en una estrategia de disuasión compensatoria o punitiva.

Ese enfoque contemplaba repeler una agresión inicial y responder proporcionalmente dentro de la región, incluidos los objetivos militares estadounidenses.

Sin embargo, Akraminia indicó que las nuevas directrices establecen una transición hacia una doctrina ofensiva, caracterizada por la rapidez de respuesta y la ausencia de limitaciones territoriales.

El cambio representa una ampliación de las capacidades de respuesta militar que Teherán asegura estar dispuesto a utilizar frente a nuevas acciones de Washington.

an/am