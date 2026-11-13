Trump ve innecesario un pacto de Estados Unidos con Irán

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país ya no necesita un acuerdo de paz para poner fin a la guerra en Irán, y pidió al vicepresidente JD Vance que se enfoque en investigar la «corrupción» nacional tras reportes de que su número dos considera retomar el diálogo con Teherán.

«Le he pedido al vicepresidente Vance que centre toda su atención en la corrupción y la delincuencia masivas que tienen lugar en ciudades y estados gobernados por los demócratas en todo Estados Unidos», escribió Trump en su red Truth Social, días después de la derrota republicana en las elecciones de medio mandato.

ACUSACIONES SIN PRUEBAS CONTRA DEMÓCRATAS

El mandatario cargó contra estados como Minnesota, California, Illinois y otros donde los demócratas alcanzaron victorias que les darán el control de ambas cámaras del Congreso a partir de enero.

Trump afirmó, sin pruebas, que esos territorios «están mal gestionados y son un desastre marcado por la corrupción» y agregó que el presupuesto del país «podría equilibrarse rápidamente si se pone fin a esta actividad delictiva a gran escala».

«¡La corrupción corre por las venas de la cúpula demócrata! No necesitamos un acuerdo con Irán, esos tiempos ya quedaron atrás. ¡Tenemos su dinero, cientos de miles de millones de dólares, y tenemos su estrecho!», dijo en referencia al estrecho de Ormuz.

GIRO EN LA POLÍTICA HACIA IRÁN

Sus palabras llegan después de que The Wall Street Journal y Axios reportaran que Vance estaría considerando conversaciones presenciales con funcionarios iraníes para relanzar un proceso de paz estancado.

Vance ha sido el negociador estadounidense en los contactos indirectos y había establecido un canal con Mohsen Rezaei, secretario del consejo de seguridad nacional iraní, según reportes.

La guerra iniciada por EE.UU. e Israel contra la República Islámica el pasado 28 de febrero lleva más de ocho meses, ha interrumpido cadenas de suministro y disparado los precios de los combustibles.

Vance y el propio Trump reconocieron que el impopular conflicto influyó en la derrota republicana en las urnas, aunque el presidente defendió la ofensiva para acabar con el programa nuclear iraní.

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