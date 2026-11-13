Educación activa protocolos tras temblor de tierra de esta tarde

Santo Domingo. El Ministerio de Educación activó este viernes los protocolos de seguridad y prevención en los centros educativos públicos del país, tras el temblor de tierra registrado alrededor de las 12:35 de la tarde y sentido en distintas localidades.

La institución instruyó a las autoridades regionales, distritales y escolares a mantenerse vigilantes, verificar las condiciones de los planteles y reportar cualquier situación que represente un riesgo para estudiantes, docentes y personal administrativo.

El organismo indicó que las medidas buscan proteger a la comunidad educativa y garantizar una respuesta organizada ante posibles emergencias. También exhortó a mantener la calma, seguir las orientaciones del personal responsable y ejecutar los procedimientos de evacuación cuando las condiciones lo requieran.

Educación recordó que el pasado 8 de septiembre participó en el Simulacro Nacional de Evacuación por Terremoto 2026, coordinado por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), con la integración de centros educativos públicos, las 18 regionales, los 122 distritos y las instituciones descentralizadas.

Durante el ejercicio, estudiantes, docentes y personal administrativo practicaron los protocolos de evacuación para fortalecer su preparación y capacidad de respuesta ante eventos sísmicos.

El Ministerio reafirmó su compromiso con la seguridad de la comunidad escolar y la promoción de una cultura de prevención y gestión de riesgos.