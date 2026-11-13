Gobierno congela precios de los principales combustibles

SANTO DOMINGO. – El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), informó que los precios de los combustibles esenciales se mantendrán sin variación para la semana del 14 al 20 de noviembre, como parte del congelamiento dispuesto por el Gobierno hasta el día 7 de enero del 2027, siempre que el subsidio semanal requerido para no transferir el total de los precios internacionales no supere los RD$1,500 millones.

El presidente Luis Abinader hizo el anuncio este jueves durante la reunión de la Mesa de Precios, celebrada en el Salón Verde del Palacio Nacional. El encuentro también estuvo liderado por Yayo Sanz Lovatón, ministro de Industria, Comercio y Mipymes, y Magín Díaz, ministro de Hacienda y Economía.

El mandatario explicó que la medida busca llevar tranquilidad al pueblo dominicano durante el periodo de Navidad, al mantener estables los precios de los combustibles.

Abinader señaló que el Gobierno proyecta destinar unos RD$50,000 millones a subsidios a los combustibles al cierre de 2026. Explicó que, en medio de la volatilidad internacional, los precios del diésel y la gasolina pueden moverse de manera distinta al precio del barril de petróleo. El congelamiento busca amortiguar el impacto de esas variaciones en el presupuesto de las familias y en los costos de transporte y distribución.

Para los precios de la actual semana el Gobierno destinó unos RD$796. millones en subsidios, con los cuales superó los RD$45,253 millones destinados a estos fines en lo que va de año.

Para esta semana el Gobierno está subsidiando a cada galón de gasoil regular con RD$77.56, en el gasoil óptimo con RD$66.44, y en el GLP con RD$54.12.

Para la semana del 14 al 20 de noviembre de 2026, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes dispone que los combustibles se comercialicen a los siguientes precios:

Gasolina Premium se venderá a RD$362.10 por galón mantiene su precio.

Gasolina Regular RD$317.50 por galón mantiene su precio.

Gasoil Regular RD$270.80 por galón mantiene su precio.

Gasoil Óptimo RD$322.10 por galón mantiene su precio.

Avtur RD$333.54 por galón baja RD$6.94.

Kerosene RD$375.60 por galón baja RD$7.40.

Fuel Oíl #6 RD$170.33 por galón baja RD$12.06.

Fuel Oíl 1%S RD$209.13 por galón baja RD$13.28.

Gas Licuado de Petróleo (GLP) RD$135.20 por galón mantiene su precio.

Gas Natural RD$43.97 por m3 mantiene su precio.

La tasa de cambio promedio semanal es de RD$60.90, según las publicaciones diarias del Banco Central.