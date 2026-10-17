Supresión de aranceles al arroz preocupa a productores de la RD

SANTO DOMINGO, 17 oct (Prensa Latina).– La eliminación del régimen arancelario que protegía al arroz nacional frente a las importaciones estadounidenses marcó la agenda noticiosa de la semana en República Dominicana, donde organizaciones agrícolas reclamaron medidas para preservar la producción local y la seguridad alimentaria.

La controversia surgió tras la emisión del Decreto 635-26, firmado por el presidente Luis Abinader, que derogó el Decreto 693-24, del 17 de diciembre de 2024, el cual establecía un sistema arancelario específico para las importaciones del cereal en el marco del DR-Cafta.

PRODUCTORES PIDEN PROTECCIÓN PARA EL SECTOR

La Confederación Nacional de Productores Agropecuarios solicitó al Gobierno explicar las medidas previstas para proteger a los agricultores, el empleo rural y la seguridad alimentaria.

También pidió aclarar si la derogación contó con una recomendación del Consejo Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional.

El presidente de la Federación Nacional de Productores de Arroz (Fenarroz), Marcos Rodríguez, reclamó créditos de largo plazo, bajas tasas de interés, períodos de gracia y garantías adaptadas a las necesidades agrícolas.

Advirtió que los fertilizantes representan entre el 35 y el 40 % de los costos de producción y pidió apoyo durante todas las etapas del cultivo.

Asimismo, defendió la reapertura de las exportaciones hacia Haití para ampliar las oportunidades comerciales del sector.

Rodríguez estimó que la actividad involucra a unos 32,000 productores y genera alrededor de 300,000 empleos directos e indirectos.

GOBIERNO ANUNCIA FONDO ESPECIALIZADO

Heraldo Suero, director de la Asociación Dominicana de Factorías de Arroz, sostuvo que la soberanía alimentaria no debe quedar subordinada a las negociaciones comerciales con Estados Unidos, debido a las diferencias económicas y productivas entre ambos países.

Ante las inquietudes, el ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, anunció que el Gobierno prepara un fondo especializado para mejorar la productividad y sostenibilidad del cultivo.

El desafío oficial consiste en conciliar los compromisos comerciales internacionales con la protección de la producción arrocera nacional y la capacidad de los agricultores dominicanos para competir en el mercado. rc/mpv

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