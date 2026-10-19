Llama a cumplir «al pie de la letra» tareas organizativas PLD

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SANTO DOMINGO.- El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols, motivó a cumplir al pie de la letra las tareas encomendadas en la actual fase organizativa de esa entidad, durante los actos inaugurales de locales en San Cristóbal y Barahona el fin de semana.

«En los contactos con la gente se nos dice apuren el paso, porque la situación del país es inaguantable», dijo Pujols el sábado en Cambita, San Cristóbal, al invitar a miembros y militantes a visitar los hogares.

Explicó que en la actual fase de implementación de la Línea Organizativa y Electoral se están recibiendo nuevos miembros, ubicándolos en los recintos electorales que les corresponden para asignarles tareas políticas.

Pujols retomó el programa de inauguración y adecuación de locales con la apertura de espacios para el trabajo político en Yaguate y Cambita Garabitos, en San Cristóbal, y en el municipio cabecera y los distritos municipales Cachón y Canoa, en Barahona.

«Desde aquí estamos abriendo las puertas al pueblo para organizar juntos el trabajo, ganar las alcaldías y llevar al PLD al poder en 2028», escribió en sus redes sociales.

SIMPATÍA Y LOCALES OPERATIVOS

Al hablar antes del corte de cinta, resaltó el alto nivel de simpatía de la población hacia el PLD, que lo coloca en los primeros lugares de aceptación del electorado.

«En los recorridos que realizamos en todo el territorio nacional, el pueblo da señales claras de que el PLD es el seguro ganador de las próximas elecciones, pero a nosotros nos corresponde hacer lo que nos toca para ganar los comicios», reflexionó.

Informó que el partido ya cuenta con 163 locales operativos a nivel nacional y 54 pendientes de inauguración, como parte de su Línea Organizativa y Electoral, que facilita el cumplimiento de las tareas políticas a los Comités Intermedios, ahora circunscritos a los recintos electorales.

Tanto en San Cristóbal como en Barahona, las direcciones municipales y provinciales acompañaron al secretario general, junto a una representación de miembros del Comité Político.