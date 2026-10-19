Proponen electrificar transporte de carga para reducir costos RD

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BÁVARO, Punta Cana.– El presidente y fundador de InterEnergy Group, Rolando González Bunster, planteó la electrificación del transporte de carga como una alternativa para reducir los costos operativos de las empresas, disminuir la dependencia de los combustibles importados y fortalecer la competitividad de la economía dominicana.

Durante una entrevista concedida a Moisés González, del programa Despertar Nacional, en el marco de Evergo Fest 2026, el empresario advirtió sobre el impacto del encarecimiento del petróleo en las finanzas nacionales y la necesidad de acelerar la transición hacia fuentes de energía más económicas y sostenibles.

“El petróleo está por encima de los 100 dólares el barril, o sea, se ha duplicado en los últimos seis meses. Entonces eso tiene un impacto enorme en las arcas financieras de la República Dominicana”, expresó.

González Bunster afirmó que la movilidad eléctrica puede generar ahorros significativos frente al uso de combustibles tradicionales y señaló que la incorporación de camiones, autobuses y flotas comerciales eléctricos contribuiría a reducir los gastos de operación.

“El transporte eléctrico es ocho veces más barato que el transporte con gasolina”, sostuvo, al destacar también las posibilidades de aprovechar la energía solar para abastecer vehículos comerciales en el país.

El empresario consideró necesario que el Gobierno promueva políticas e incentivos que faciliten la adopción de estas tecnologías, así como la expansión de estaciones de carga con capacidad para atender vehículos pesados.

Asimismo, señaló que combinar la movilidad eléctrica con fuentes renovables permitiría reducir la exposición de la economía dominicana a las fluctuaciones internacionales de los precios del petróleo.

A través de InterEnergy Group, González Bunster ha impulsado iniciativas relacionadas con las energías renovables y la movilidad eléctrica, entre ellas Evergo, plataforma de infraestructura de carga para vehículos eléctricos.

Durante Evergo Fest 2026, reiteró la importancia de la colaboración entre los sectores público y privado para ampliar la electrificación del transporte y promover soluciones energéticas sostenibles que contribuyan a la eficiencia económica del país.

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