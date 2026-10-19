Irán revela haber obtenido la bomba aérea más grande de EU

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TEHERAN.- Irán ha obtenido como botín de guerra una bomba antibúnker estadounidense GBU-57 MOP, la más grande bomba aérea convencional del mundo, informó el 18 de octubre la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI).

«Solo dos países poseen esta bomba de 14 toneladas: Irán y Estados Unidos», subrayó Mohammad Reza Naqdi, asesor del comandante en jefe, en un comunicado de prensa.

Según el militar, el país se hizo con la mitad de una GBU-57 durante la guerra de los Doce Días, que tuvo lugar entre el 13 y el 24 de junio de 2025. La bomba no llegó a detonar.

ANÁLISIS DE TECNOLOGÍA Y ADVERTENCIA

Naqdi destacó que la República Islámica ha estado analizando la tecnología.

«Hemos preparado nuestros misiles y, si el enemigo da un solo paso en falso, su ataque será frustrado y no tendrán vía de escape», agregó.