HAITI: Soldados de El Salvador desaparecidos tras emboscada

Fotografía de archivo de soldados salvadoreños en una ceremonia de envío de militares a misiones en Haití, en San Salvador (El Salvador). EFE/ Roberto Escobar

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

PUERTO PRÍNCIPE, Haití, 19 de octubre 2026.- Cinco soldados salvadoreños de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, en inglés) están desaparecidos luego de haber sido emboscados este domingo en las afueras de Puerto Príncipe, informaron medios locales.

El ataque tuvo lugar en la zona de Santo, perteneciente a Croix-des-Bouquets, una comuna del departamento del Oeste, a unos doce kilómetros de la capital haitiana, señaló por su parte la GSF en un comunicado en el que confirmó la emboscada pero no hace referencia a militares desaparecidos.

«Un vehículo que transportaba a personal de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) fue atacado hoy por presuntos miembros de pandillas en la zona de Santo, en Croix-des-Bouquets, dentro del área metropolitana de Puerto Príncipe», indicó la información oficial.

La GSF añadió que, según informes preliminares, «individuos armados abrieron fuego contra el vehículo, lo que desencadenó un intercambio de disparos» en el que el personal «respondió conforme a las reglas establecidas» y contó «con apoyo aéreo de helicópteros de la propia Fuerza».

«Las operaciones de seguridad continúan en la zona, mientras la GSF mantiene sus esfuerzos para desarticular la actividad de las pandillas armadas y ejercer presión sobre los grupos criminales que operan en la región», agregó la información, que tampoco indica el origen del ataque.

Sin embargo, algunas fuentes locales atribuyen la emboscada a la coalición criminal Viv Ansanm, liderada por el expolicía Jimmy Chérizier, alias Barbecue, el más notorio de los jefes de las bandas haitianas, por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta cinco millones de dólares.

sp-am