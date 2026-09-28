Abinader dice quien cometa un delito enfrentará penas severas

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SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader afirmó que las autoridades continuarán persiguiendo a quienes cometan delitos.

Advirtió que el fortalecimiento de la Policía, las nuevas tecnologías y el recién aprobado Código Penal permitirán reforzar la lucha contra la criminalidad.

“Todo el que cometa un acto criminal, usted puede estar seguro que es cuestión de tiempo que lo vamos a apresar. Tenemos la tecnología, tenemos la capacidad de personas y tenemos la decisión firme”, declaró el Mandatario, durante su participación en La Agenda Semanal.

Abinader agregó que quienes sean llevados ante la Justicia enfrentarán las disposiciones del nuevo Código Penal, que, según explicó, endurece las penas para distintos delitos e incorpora el cúmulo de penas.

GOBIERNO REFUERZA LA PERSECUCIÓN DEL DELITO

Señaló que cerca del 80 % de quienes cometen homicidios ya cuentan con varias órdenes de arresto, por lo que las autoridades tienen instrucciones de localizarlos antes de que puedan cometer nuevos hechos violentos.

“Esa lista se va a ir a buscar. O se entrega, o se busca. Y la orden que hay es que se busque”, afirmó.

Sobre los avances del Plan de Seguridad Ciudadana y la reforma policial, Abinader destacó la coordinación entre la Fiscalía, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, la DNCD y la Dirección General de Migración.

El director de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, informó sobre la incorporación de 20 nuevos departamentos, mientras la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, destacó que el porcentaje de agentes destinados al patrullaje aumentó del 12 % al 31 %.

MÁS TECNOLOGÍA Y PERSONAL PARA INVESTIGACIONES

Entre las medidas anunciadas figuran la incorporación de 400 nuevos agentes al DICRIM, más de 3,500 policías capacitados para la protección de escenas del delito y unas 10,000 cámaras corporales para agentes del nuevo modelo de patrullaje y de investigación criminal.

También fueron citados avances en identificación dactiloscópica, análisis balístico, sistemas biométricos y la aplicación LARCO para registrar en tiempo real a personas detenidas.

Abinader sostuvo además que la interoperabilidad con Migración permite rechazar semanalmente a unos 20 extranjeros con antecedentes criminales que intentan ingresar al país sin necesidad de visado.

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