Abinader dice quien cometa un delito enfrentará penas severas

SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader afirmó que las autoridades continuarán persiguiendo a quienes cometan delitos.
Advirtió que el fortalecimiento de la Policía, las nuevas tecnologías y el recién aprobado Código Penal permitirán reforzar la lucha contra la criminalidad.
“Todo el que cometa un acto criminal, usted puede estar seguro que es cuestión de tiempo que lo vamos a apresar. Tenemos la tecnología, tenemos la capacidad de personas y tenemos la decisión firme”, declaró el Mandatario, durante su participación en La Agenda Semanal.
Abinader agregó que quienes sean llevados ante la Justicia enfrentarán las disposiciones del nuevo Código Penal, que, según explicó, endurece las penas para distintos delitos e incorpora el cúmulo de penas.
GOBIERNO REFUERZA LA PERSECUCIÓN DEL DELITO
Señaló que cerca del 80 % de quienes cometen homicidios ya cuentan con varias órdenes de arresto, por lo que las autoridades tienen instrucciones de localizarlos antes de que puedan cometer nuevos hechos violentos.
“Esa lista se va a ir a buscar. O se entrega, o se busca. Y la orden que hay es que se busque”, afirmó.
Sobre los avances del Plan de Seguridad Ciudadana y la reforma policial, Abinader destacó la coordinación entre la Fiscalía, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, la DNCD y la Dirección General de Migración.
El director de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, informó sobre la incorporación de 20 nuevos departamentos, mientras la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, destacó que el porcentaje de agentes destinados al patrullaje aumentó del 12 % al 31 %.
MÁS TECNOLOGÍA Y PERSONAL PARA INVESTIGACIONES
Entre las medidas anunciadas figuran la incorporación de 400 nuevos agentes al DICRIM, más de 3,500 policías capacitados para la protección de escenas del delito y unas 10,000 cámaras corporales para agentes del nuevo modelo de patrullaje y de investigación criminal.
También fueron citados avances en identificación dactiloscópica, análisis balístico, sistemas biométricos y la aplicación LARCO para registrar en tiempo real a personas detenidas.
Abinader sostuvo además que la interoperabilidad con Migración permite rechazar semanalmente a unos 20 extranjeros con antecedentes criminales que intentan ingresar al país sin necesidad de visado.
of-am
Pero este tipejo es hijo de un delincuente. O como fue que hizo rico su padre. Un mecanografo.
Hace tiempo que el Presidente debió haber dado esa orden. Hay que limpiar y todo el que****una pistola o cualquier arma para salir a atracar y matar que sepa que se jodio. Que no me venga con el cuento de que hay que darle garantías a delincuentes. Ellos no respetan la vida de nadie entonces lo aplaudo presidente . Que siga la fumigación . Muy bien por la Policía. Que no quede uno.
*Un llamado irresponsable por parte de un Jefe de Estado*
Me parece una brutal irresponsabilidad el hecho de que el presidente de la república instruya a su cuerpo policial a desatar una carnicería humana mediante la conformación de comandos de ejecuciones en medio de un contexto en donde convergen una dilatada Reforma Policial, inflación generalizada y escándalos de corrupción.
Muchos de estos jóvenes atraviesan una dramática situación.
Hay que atacar la corrupción en todos los ámbitos sociales comenzando por el sistema de justicia y muchos políticos asi los delitos van a bajar
Pena de muerte ..DÉCADAS DICIENDOLES Y PARECe QUE SE PLANEA !
! YA ERA HORA !!!! UN PAÍS LLENO DE MILLONARIOS NARCO TRAFICANTES , PAIS DE 3rd MUNDO , HAITIANOS , y TODOS HACEN , DESHACEN ,,BUSCANDO ENVIARLE A TRUMP Y EUROPA MÁS DROGA , Y COMPRAR JUECES , GENERALES , FUNCIONARIOS Y NADIE ES ENCARCELADO . ES HORA DE IMPLEMENTAR PENA DE MUERTE !
NO PERDAMOS TIEMPO , EJECÚTENLOS