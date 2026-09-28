Septiembre registra 37 muertes supuestos intercambios con PN

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SANTO DOMINGO.- Al menos 37 personas han muerto en septiembre en hechos que la Policía Nacional reporta como intercambios de disparos con agentes de la institución, una cifra que ha generado cuestionamientos de sectores vinculados a la defensa de los derechos humanos.

El registro, divulgado este lunes por Diario Libre, señala que 23 de las 37 muertes se produjeron entre el 18 y el 25 de septiembre, lo que evidencia una concentración de estos casos durante la última parte del mes.

DERECHOS HUMANOS CUESTIONAN LOS PROCEDIMIENTOS

Noticias SIN también informó sobre casi 40 personas fallecidas durante septiembre en intervenciones policiales y recogió cuestionamientos de representantes de organismos de derechos humanos, algunos de los cuales han calificado los hechos como posibles ejecuciones. Estas son valoraciones atribuidas a esas organizaciones y no una conclusión judicial sobre los casos.

De acuerdo con los reportes de la Policía, los fallecidos estaban vinculados a investigaciones por delitos como homicidios, robos y atracos y, en varios casos, eran buscados mediante órdenes de arresto. La institución sostiene que las muertes ocurrieron durante enfrentamientos con sus agentes.

Santo Domingo concentra la mayor cantidad de casos registrados en septiembre, con 11 fallecimientos, seguido de Santiago, con seis. Azua, Barahona, Duarte y Puerto Plata reportan dos casos cada una, mientras otras provincias registran uno.

DEFENSOR DEL PUEBLO RECHAZA MUERTE COMO SUSTITUTO DE CONDENA

El defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, cuestionó públicamente las muertes ocurridas en supuestos intercambios de disparos y sostuvo que una persona no debe ser privada de la vida como sustituto de una condena judicial.

Ulloa planteó que la Policía debe investigar, el Ministerio Público presentar las acusaciones y los tribunales determinar las responsabilidades penales mediante el debido proceso. También recordó que la Constitución dominicana protege el derecho a la vida.

Según el levantamiento publicado por Diario Libre, entre el 5 de enero y el 21 de septiembre se habían contabilizado 180 muertes en hechos reportados como intercambios de disparos, de las cuales las correspondientes a septiembre representan alrededor del 20 %.

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