Comunidad china RD destaca integración y aporte económico

Rosa Ng Báez, presidenta de la Fundación Flor para Todos, durante su discurso este 28 de septiembre.

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SANTO DOMINGO.- La presidenta de la Fundación Flor para Todos, Rosa Ng Báez, afirmó que la comunidad china radicada en República Dominicana no representa una carga para el Estado, al destacar su trayectoria de trabajo, autosuficiencia, solidaridad e integración durante más de 160 años en el país.

Durante su discurso con motivo del Festival del Medio Otoño y el 77 aniversario de la fundación de la República Popular China, Ng Báez resaltó que los miembros de esa comunidad tradicionalmente han procurado resolver sus necesidades de manera independiente y mediante mecanismos de apoyo mutuo.

SOLIDARIDAD Y APOYO COMUNITARIO

La dirigente destacó los llamados “sanes comunitarios” como una práctica tradicional de ahorro que ha permitido a integrantes de la comunidad iniciar o fortalecer pequeños negocios sin depender necesariamente de financiamientos externos.

También defendió el aporte del comercio chino a la economía dominicana y sostuvo que estos establecimientos facilitan el acceso de las familias a productos de distintas categorías a precios asequibles.

Ng Báez pidió que los procesos relacionados con el cumplimiento de las leyes comerciales se desarrollen con igualdad, objetividad y sin prejuicios por nacionalidad. “Los comerciantes chinos no manejamos las aduanas ni participamos en escándalos de corrupción estatal”, afirmó.

APORTE A LAS COMUNIDADES

La presidenta de la Fundación Flor para Todos resaltó además la transformación del Barrio Chino de Santo Domingo en un espacio multicultural y destacó nuevas inversiones chinas en distintas zonas del país, incluyendo el Sur y la frontera, que, según dijo, han contribuido a dinamizar las economías locales y generar empleos.

Asimismo, citó acciones solidarias de organizaciones como la Cámara General de Comercio de Fujian en República Dominicana, que ha distribuido ayudas alimenticias durante situaciones de emergencia.

Ng Báez anunció que próximamente se contempla la reconstrucción del parque de la avenida José Martí y el mejoramiento de calles del Barrio Chino, con miras a recibir el próximo Año Nuevo Chino.

“El Barrio Chino siempre hemos dicho que es de todos los dominicanos”, expresó.

an/am