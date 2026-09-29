Tecnología y robótica en la Feria del Libro Santo Domingo 2026

Videojuegos y un robot desarrollado por estudiantes se exhiben en la feria del libro 2026.

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Santo Domingo, 29 sep (Prensa Latina) Simuladores de vuelo y conducción, videojuegos y un robot desarrollado por estudiantes acercan hoy la tecnología y la innovación a los visitantes de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo (FILSD 2026).

Las propuestas son presentadas por el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) y el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, sede de la feria, que este año tiene a Panamá como país invitado de honor y al escritor dominicano José Mármol como autor homenajeado.

En el espacio del IDAC y de la Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas, los visitantes pueden utilizar dos simuladores de vuelo y familiarizarse con algunos procedimientos relacionados con el pilotaje de una aeronave.

Los participantes interactúan con los controles, realizan un vuelo y afrontan el reto de completar el aterrizaje, en una actividad que, aunque emplea herramientas utilizadas en la formación de pilotos, tiene durante la feria un propósito divulgativo.

El ITLA, institución dominicana especializada en educación tecnológica, incorpora por su parte un simulador de conducción que permite recrear una carrera de vehículos, además de un espacio de videojuegos desarrollados por estudiantes.

Entre las propuestas figura también «La Cacata», robot utilizado por alumnos del ITLA en una competencia de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos (NASA), cuya exhibición permite al público conocer parte de los proyectos de robótica desarrollados por jóvenes de la institución.

La incorporación de estas propuestas forma parte de la programación multidisciplinaria de la FILSD 2026, que extiende sus actividades a ámbitos como el cine, la música, el teatro, las artes y la tecnología, además de las presentaciones y encuentros literarios.

La presente edición reúne más de 750 actividades, con la participación de más de 70 escritores internacionales, 32 editoriales internacionales, 21 editoriales nacionales y 44 librerías dominicanas.

mem/mpv