TBS San Juan 2026 inicia con gran respaldo de la fanaticada

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SAN JUAN DE LA MAGUANA.- Con una entusiasta asistencia de público y un emocionante partido que necesitó tiempo extra para definir al ganador, inició el XXIII Torneo de Baloncesto Superior de San Juan 2026 con Refuerzo (TBS San Juan 2026).

La fanaticada sanjuanera respondió desde la jornada inaugural del viernes 25 de septiembre y mantuvo su respaldo durante los partidos celebrados sábado y domingo, creando un ambiente de entusiasmo en torno al principal campeonato de baloncesto de la provincia.

En el primer encuentro, La Fe derrotó 92-87 a los Zorros en tiempo extra, después de que ambos equipos terminaran igualados al concluir el tiempo reglamentario.

AUTORIDADES RESPALDAN EL TORNEO

Luego del partido inaugural se realizó la ceremonia oficial, con la presencia de autoridades deportivas, civiles y policiales, dirigentes, atletas y representantes de los clubes.

Entre los presentes estuvo el presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal), Rafael Uribe, acompañado de Junior Páez (Jipy), quien habló en representación del dirigente federativo.

La gobernadora provincial Ana María Castillo destacó la organización del torneo y su importancia para el deporte y la juventud de San Juan.

El presidente de la Asociación de Baloncesto de San Juan (Abasanj), Edwin Valenzuela, agradeció el respaldo de las autoridades, patrocinadores, atletas, dirigentes y aficionados.

Por su parte, el viceministro de Deportes Fernando Teruel, en representación del ministro Kelvin Cruz, resaltó el desarrollo del baloncesto dominicano y el talento que existe en San Juan.

BULOVA PUSO EL TOQUE MUSICAL

Las palabras centrales estuvieron a cargo del presidente del Comité Organizador, Nidio Encarnación, quien llamó a la fanaticada a continuar apoyando la competición.

La inauguración también contó con la participación del artista urbano Bulova, quien llevó música y entretenimiento a los aficionados.

En el segundo partido, Triniti superó 89-83 a Aborigen, completando una jornada inaugural marcada por la competencia y el respaldo del público sanjuanero.

of-am