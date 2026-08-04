Explosión tanquero de gasolina deja dos muertos y un herido

El siniestro se produjo cuando el vehículo cisterna explotó por causas que aún son investigadas.

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HAINA, San Cristóbal.– Dos personas murieron y otra resultó herida tras la explosión de un tanquero cargado de gasolina ocurrida este martes en el retorno de la Circunvalación de Santo Domingo, en el municipio de Haina, informaron de manera preliminar las autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro se produjo cuando el vehículo cisterna explotó por causas que aún son investigadas, generando un incendio de gran magnitud que movilizó a unidades del Cuerpo de Bomberos, el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, la Policía Nacional y otros organismos de socorro.

Las autoridades confirmaron de manera preliminar el fallecimiento de dos personas, mientras que una tercera fue trasladada a un centro de salud con lesiones.

El área fue acordonada para facilitar las labores de extinción del incendio, rescate y levantamiento de evidencias, mientras el tránsito en la zona resultó afectado temporalmente.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas ni las circunstancias que originaron la explosión.

Los organismos competentes mantienen las investigaciones para determinar las causas del accidente y ofrecer un informe oficial sobre lo ocurrido.

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