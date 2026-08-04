Descalifican relevo mixto 4×100 de RD y pierde medalla de oro

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SANTO DOMINGO.– El equipo dominicano de relevo mixto 4×100 metros fue descalificado y perdió la medalla de oro obtenida en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, luego de una decisión oficial de los jueces de la competencia.

La cuarteta dominicana había cruzado la meta en la primera posición, celebrando lo que parecía ser un nuevo triunfo para el atletismo nacional; sin embargo, tras la revisión técnica de la prueba, el jurado determinó una infracción que provocó la descalificación del conjunto local.

La decisión dejó sin efecto el resultado alcanzado por los representantes dominicanos y modificó la clasificación final de la competencia.

Hasta el momento, las autoridades deportivas no han ofrecido mayores detalles sobre la falta específica que motivó la sanción, mientras se espera el informe oficial de la organización de los Juegos.

La descalificación representa un duro golpe para la delegación dominicana, que buscaba sumar otra presea dorada en las pruebas de velocidad del atletismo ante su público.

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