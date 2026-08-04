PRM presentará plancha única en la asamblea de delegados

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SANTO DOMINGO.- El director ejecutivo de la Comisión Nacional de Elecciones Internas del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Dionisio de los Santos, anunció este martes que se presentará una plancha única durante la asamblea de delegados.

Explicó que más de mil delegados han sido convocados para participar en el encuentro este domingo, cuyo único punto en agenda será la selección de las nuevas autoridades del partido oficialista.

De los Santos recordó que el PRM ha tenido tres presidentes desde su fundación: Andrés Bautista, elegido mediante una asamblea de delegados, y José Ignacio Paliza, quien fue escogido por el voto de la militancia perremeísta y posteriormente ratificado por el mismo mecanismo.

an/am