NY: Ultiman a puñaladas a un dominicano de 36 años

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NUEVA YORK.- Un dominicano fue encontrado muerto con múltiples heridas de arma blanca dentro de su apartamento en un lujoso edificio residencial de Long Island City, Queens.

La víctima fue identificada como Carlos Penzo, de 36 años, cuyo cuerpo fue localizado la tarde del sábado en un apartamento del edificio The Hayden, situado en el 43-25 de la calle Hunter.

ESCENA DEL CRIMEN

Penzo fue hallado sentado en posición vertical dentro de la bañera, con múltiples heridas punzantes en la cabeza, el rostro y el pecho. Sobre su regazo, los agentes encontraron un cuchillo y una pistola eléctrica tipo taser, mientras que otras dos armas blancas fueron recuperadas en el interior del inmueble, una sobre una cama y otra dentro del fregadero.

El hallazgo se produjo después de que agentes acudieran al edificio poco antes de la 1:00 de la tarde, tras activarse una alarma de incendio en la azotea.

Al llegar, el personal de seguridad sorprendió a un hombre desnudo que rociaba con un extintor las cámaras de vigilancia del edificio. El individuo intentó luego ingresar por la fuerza a uno de los apartamentos, según fuentes policiales citadas por medios locales.

INVESTIGACIÓN EN CURSO

La Policía lo detuvo y, al revisar el apartamento al que presuntamente intentaba entrar, encontró a Penzo muerto en el baño. El dominicano fue declarado muerto en el lugar.

El hombre permanece bajo custodia y es considerado persona de interés en el caso. Hasta el momento, no se han presentado cargos en su contra.

Los investigadores creen que hasta otras dos personas pudieron haber estado dentro del apartamento y tratan de determinar si tuvieron participación en el crimen. Las autoridades aún no han establecido el móvil y revisan los antecedentes de la víctima y las circunstancias que rodeaban el hecho para esclarecer lo ocurrido.