RD domina los Campeonatos Panamericanos de Kurash 2026

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BOCA CHICA. La República Dominicana se proclamó campeona de los Campeonatos Panamericanos de Kurash 2026 al conquistar un total de 30 medallas, distribuidas en 16 de oro, 10 de plata y cuatro de bronce, durante la competencia celebrada en el Polideportivo de Andrés, en Boca Chica.

El equipo anfitrión lideró con autoridad el medallero del certamen, disputado en las categorías infantil, juvenil y senior, tanto en femenino como en masculino.

Costa Rica ocupó el segundo lugar con dos medallas de oro, dos de plata y cinco de bronce, mientras que Colombia finalizó tercera con una presea de oro, una de plata y una de bronce. Haití se situó en la cuarta posición con un oro y una plata, consolidando su presencia ininterrumpida en este campeonato continental desde 2010. México cerró el top cinco con una medalla de plata y dos de bronce.

Perú y Venezuela también subieron al podio al obtener medallas de bronce, junto a otras naciones que integran la Unión Panamericana de Kurash, como Bolivia, Ecuador, Chile y Brasil.

Entre los campeones dominicanos en la categoría senior figuran Wil Mordan, Daniel Santos, Carlos Lugo, Carlos Arias, Wander Núñez, José Jiménez, Karina Parra, Zoe Pozo, Araceli Sosa, Yailin Jiménez, Eimi Pozo y Leany Pichardo. También conquistaron medallas de oro Ronald Joseph Wolf Jerry, de Haití; Anyi León, de Colombia, y María Padilla, de Costa Rica.

EVENTO AVALADO POR LA IKA

El campeonato contó con el aval de la International Kurash Association (IKA), la supervisión de la Unión Panamericana de Kurash (UPK) y la organización de la Federación Dominicana de Kurash (Fedokurash).

Los expertos internacionales Kim Eur Joong e Ishaq Zai Ajmal brindaron el soporte técnico durante la jornada, que se desarrolló por espacio de seis horas en dos áreas de competencia simultáneas.

La ceremonia inaugural reunió a delegaciones de México, Costa Rica, Venezuela, Colombia, Chile, Perú, Haití y República Dominicana. Tras la interpretación del Himno Nacional, el presidente de Fedokurash, Israel Caraballo Jiménez, dio la bienvenida a los participantes y destacó la importancia del evento para el fortalecimiento y desarrollo del kurash en el continente.

El acto concluyó con la declaratoria oficial de apertura a cargo del presidente de la Unión Panamericana de Kurash, quien resaltó que el campeonato coincidió con la celebración de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

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