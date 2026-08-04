Leyvi Bautista seguirá como secretaria de la Mujer en PRM

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SANTO DOMINGO.– La diputada por el municipio Santo Domingo Oeste, Leyvi Bautista, fue ratificada como secretaria nacional de la Mujer del Partido Revolucionario Moderno (PRM) durante la Asamblea Nacional de Dirigentes de esa organización política, en una decisión que reafirma el respaldo de la dirigencia a su gestión.

La organización destacó que la continuidad de Bautista en el cargo responde a su liderazgo, capacidad de trabajo y compromiso con el fortalecimiento de la participación política de las mujeres, así como con la promoción de la equidad y la inclusión dentro del partido.

AMPLIA TRAYECTORIA PARTIDARIA

Además de ocupar la Secretaría Nacional de la Mujer del PRM, Bautista representa a Santo Domingo Oeste como diputada, se desempeña como secretaria del Bufete Directivo de la Cámara de Diputados y coordina el equipo nacional de mujeres que apoya el proyecto presidencial de Carolina Mejía.

Tras su ratificación, la legisladora agradeció el respaldo de la dirigencia perremeísta y reafirmó su compromiso de continuar impulsando iniciativas orientadas al fortalecimiento del liderazgo femenino y la formación política de las mujeres.

“Este voto de confianza representa un compromiso aún mayor con las mujeres dominicanas y con nuestro partido. Seguiremos trabajando para abrir más oportunidades, formar nuevos liderazgos y consolidar una organización cada vez más inclusiva y cercana a la gente”, expresó Bautista.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

La ratificación forma parte del proceso de fortalecimiento institucional que desarrolla el PRM con miras a los próximos desafíos políticos y electorales.

Según la organización, esta etapa busca consolidar la estructura partidaria e incrementar la participación de las mujeres en los espacios de dirección y representación política, promoviendo una mayor inclusión en la toma de decisiones y el desarrollo de nuevos liderazgos dentro del partido oficialista.

an/an