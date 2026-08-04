La diferencia entre observar un república y comprenderla

El autor es médico. Reside en Santo Domingo

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POR VICTOR GARRIDO PERALTA

Toda gran revolución intelectual comienza el día en que una disciplina descubre que ha estado formulando la pregunta equivocada.

La biología dejó de limitarse a clasificar especies para investigar cómo cambiaban con el tiempo. La economía dejó de estudiar únicamente la riqueza para preguntarse por las instituciones que la hacen posible.

La medicina protagonizó una revolución semejante.

Durante siglos creyó que conocer una enfermedad consistía en reconocer sus manifestaciones visibles. Fiebre. Dolor. Tos. Ictericia. Hemorragia. Cuanto más evidente era el síntoma, mayor parecía la certeza del diagnóstico.

La historia demostraría que era exactamente al revés.

Los síntomas nunca contienen la enfermedad. Contienen evidencia. Y ninguna evidencia posee significado por sí misma. Necesita ser interpretada.

Ésa fue la revolución que transformó la medicina en una ciencia del razonamiento antes que en una colección de tratamientos. Puede parecer una precisión reservada a las facultades de medicina. No lo es.

Porque las Repúblicas enfrentan exactamente el mismo desafío. También observan síntomas. También producen evidencia. Y también pueden equivocarse al interpretar aquello que observan.

Éste es, quizá, el error metodológico más costoso que puede cometer una sociedad: confundir la realidad con la explicación de la realidad.

La diferencia parece mínima. En realidad separa el conocimiento de la ideología.

Cuando un paciente consulta por fiebre, ningún médico responsable concluye inmediatamente que padece una infección. La fiebre no constituye un diagnóstico. Es una respuesta biológica extraordinariamente inespecífica que puede aparecer en una neumonía, una enfermedad autoinmune, un cáncer o una embolia pulmonar.

La medicina comprendió hace mucho tiempo que las semejanzas engañan. Lo decisivo no es reconocer un síntoma. Es descubrir qué explicación logra integrar de manera más coherente todas las evidencias disponibles.

Por eso el razonamiento clínico moderno gira alrededor del diagnóstico diferencial. Su propósito no consiste en encontrar una explicación posible, sino en confrontar sistemáticamente todas las explicaciones plausibles hasta conservar únicamente aquella que mejor resiste el contraste con la evidencia.

Obsérvese la profundidad de este cambio.

La medicina dejó de buscar confirmaciones. Comenzó a descartar errores.

Pensar dejó de consistir en encontrar rápidamente una respuesta y comenzó a consistir en eliminar cuidadosamente las respuestas equivocadas. Comprendió que el mayor enemigo del conocimiento rara vez es la ignorancia.

Con mucha mayor frecuencia es la primera explicación que parece suficiente.

Ese descubrimiento no pertenece únicamente a la medicina. Pertenece a toda disciplina que aspire a comprender la realidad antes de transformarla.

Y precisamente ahí comienza el desafío de una República.

Vivimos rodeados de información. Indicadores económicos. Estadísticas educativas. Auditorías. Encuestas. Datos fiscales. Índices de competitividad.

Nunca una sociedad produjo tanta evidencia acerca de sí misma. Y, sin embargo, pocas veces mostró tanta dificultad para convertir esa evidencia en conocimiento.

Porque los datos nunca hablan. Habla quien los interpreta. Y toda interpretación incorpora inevitablemente una teoría, aunque quien la formule no sea consciente de ello.

Cuando afirmamos que el principal problema de un país es la corrupción, la inseguridad, la deuda pública o el bajo crecimiento, no estamos describiendo simplemente un hecho. Estamos proponiendo una explicación. Estamos formulando un diagnóstico.

Y, exactamente igual que ocurre en medicina, ese diagnóstico puede ser correcto. O profundamente equivocado.

Aquí aparece una diferencia decisiva entre una sociedad que reacciona y una sociedad que aprende.

La primera organiza su vida pública alrededor de respuestas. La segunda organiza su inteligencia colectiva alrededor de preguntas cada vez mejores.

Porque comprendió una verdad que la medicina aprendió hace mucho tiempo y que la política todavía parece olvidar: ninguna decisión pública puede superar la calidad del conocimiento que la precede.

Ésa es la primera ley de toda reconstrucción institucional.

Si una República interpreta incorrectamente el origen de sus problemas, todas las reformas posteriores quedarán atrapadas dentro de ese mismo error. Cambiarán las leyes. Cambiarán los gobiernos. Cambiarán los presupuestos. Pero las causas profundas permanecerán intactas porque el diagnóstico nunca fue revisado.

Ésa es la razón por la cual tantas sociedades reforman continuamente sus instituciones sin modificar sustancialmente sus resultados.

No fracasan por falta de voluntad. Fracasan porque intervienen sobre el diagnóstico equivocado.

La medicina posee un nombre para ese fenómeno: error diagnóstico.

Las democracias deberían aprender una lección adicional.

Necesitan desarrollar lo que podríamos llamar un diagnóstico diferencial institucional: la capacidad de confrontar explicaciones rivales antes de convertir cualquiera de ellas en política pública.

No basta medir. Hay que interpretar. No basta defender una explicación. Hay que intentar demostrar que también podría ser falsa.

Sólo entonces una sociedad comienza a aproximarse al conocimiento. Y aquí aparece, quizá, la función más olvidada de las instituciones.

Con frecuencia pensamos que existen para administrar recursos, impartir justicia, organizar elecciones o ejecutar políticas públicas. Todo eso es cierto. Pero antes de cumplir cualquiera de esas tareas realizan otra mucho más silenciosa.

Toda institución cumple dos funciones inseparables: gobernar la realidad y conocerla. Cuando deja de cumplir la segunda, termina fracasando en la primera.

Ésa es la diferencia entre un Estado que simplemente administra y una República que aprende.

Las instituciones dejan entonces de parecer edificios administrativos. Se convierten en órganos mediante los cuales una sociedad produce conocimiento confiable acerca de sí misma, corrige sus errores y evita que las equivocaciones de hoy se transformen en las crisis de mañana.

Vista desde esa perspectiva, una República deja de ser únicamente una organización política. Se convierte en una comunidad capaz —o incapaz— de aprender. Y esa diferencia determina buena parte de su destino.

Las naciones que progresan no son necesariamente aquellas que cometen menos errores. Son aquellas que desarrollan instituciones capaces de descubrirlos antes de convertirlos en costumbre.

Porque toda costumbre termina pareciendo normal. Y toda normalidad prolongada termina pareciendo verdadera. Ahí comienza el deterioro.

Cuando dejamos de preguntarnos si la explicación que guía nuestras decisiones continúa siendo la mejor disponible.

Quizá ésta sea la enseñanza más valiosa que la medicina puede ofrecer hoy a la arquitectura de una República.

No que existan enfermedades. No que existan tratamientos. Sino algo mucho más exigente.

Que entre la realidad y nuestras decisiones existe un proceso intelectual del cual depende casi todo lo demás.

Las sociedades no transforman su destino únicamente cuando encuentran mejores respuestas. Lo transforman cuando aprenden a formular diagnósticos más verdaderos.

Porque toda reconstrucción nacional comienza exactamente donde comienza toda buena medicina: el día en que aprendemos a distinguir entre la evidencia y su interpretación; entre los síntomas y la enfermedad; entre aquello que observamos y aquello que, después de pensar con rigor, podemos afirmar que realmente comprendemos.

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