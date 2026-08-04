Max Puig alerta sobre avance de discursos extremistas en la RD

Max Puig habló este 3 de agosto del 2026 durante el acto por el 34 aniversario de la APD.

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SANTO DOMINGO.– El presidente de la Alianza por la Democracia (APD), Max Puig, advirtió que en la República Dominicana existen condiciones que podrían favorecer el crecimiento y la normalización de opciones políticas extremistas y antidemocráticas, impulsadas por la desconfianza ciudadana en el sistema político y el aumento de la desafección hacia los partidos tradicionales.

Durante el acto conmemorativo del 34 aniversario de la fundación de la APD, celebrado en el Altar de la Patria, Puig señaló que la expansión de discursos autoritarios en el debate público representa una amenaza para la democracia dominicana.

PREOCUPACIÓN POR LA ANTIPOLÍTICA

El dirigente político sostuvo que recientes encuestas reflejan un alto porcentaje de ciudadanos que no se identifica con ningún partido, situación que, a su juicio, fortalece el discurso de que “todos son iguales” y alimenta la antipolítica.

Afirmó que los partidos mayoritarios tienen una gran responsabilidad en este escenario y exhortó a las fuerzas democráticas a fortalecer los espacios de diálogo para impedir el avance de proyectos autoritarios, similares a los que, según indicó, gobiernan en algunos países de la región.

Asimismo, llamó a enfrentar con argumentos e inteligencia los discursos extremistas y antidemocráticos, recordando que en el pasado el país libró importantes luchas en defensa de la democracia.

LLAMADO A LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL

Puig también exhortó a la Junta Central Electoral (JCE) y a los demás órganos del Estado a reforzar las medidas de protección de los procesos electorales frente a posibles injerencias extranjeras.

Indicó que, en la era de los algoritmos y la tecnopolítica, los fraudes pueden adoptar nuevas modalidades mediante la manipulación de datos para influir en la voluntad popular.

La actividad estuvo dedicada al dirigente y activista social Miguel Ferreras, fallecido en agosto del año pasado. Puig destacó su compromiso con la democracia y afirmó que su legado permanecerá como referencia dentro de la APD y en las comunidades donde desarrolló su labor.

an/am