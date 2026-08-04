Sánchez será sede del festival gastronómico Saborea Paraíso

"Saborea el Paraíso Sánchez" se realizará los días 8 y 9 de agosto del 2026.

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SAMANÁ.– El Ministerio de Turismo anunció la celebración del festival gastronómico «Saborea el Paraíso Sánchez», que se realizará los días 8 y 9 de agosto en las históricas Ruinas del Ferrocarril del Antiguo Puerto de Sánchez, con el propósito de fortalecer a la provincia como un referente del turismo culinario en República Dominicana.

El evento rendirá homenaje al camarón de Sánchez, reconocido por su sabor y frescura, resultado del ecosistema formado en la desembocadura del río Yuna en la bahía de Samaná.

Durante dos días, la iniciativa buscará impulsar la economía local y destacar la tradición pesquera que ha caracterizado a este municipio costero por generaciones.

GASTRONOMÍA, CONCURSO Y ACTIVIDADES CULTURALES

La programación incluirá degustaciones, venta de platos preparados por restaurantes, cocineros tradicionales y emprendedores locales, ofreciendo a residentes y visitantes una amplia muestra de la cocina de la zona.

Uno de los principales atractivos será el Concurso al Mejor Plato a Base de Camarón de Sánchez, donde chefs y cocineros de la comunidad presentarán propuestas tradicionales e innovadoras elaboradas con este producto emblemático, promoviendo el talento gastronómico local.

Además de la oferta culinaria, el festival contará con presentaciones artísticas, expresiones folclóricas, música en vivo y espacios recreativos para toda la familia, resaltando la identidad cultural del municipio.

IMPULSO AL TURISMO GASTRONÓMICO

«Saborea el Paraíso Sánchez» forma parte de la estrategia Saborea el Paraíso, impulsada por el Ministerio de Turismo para promover la gastronomía como un eje de diversificación de la oferta turística nacional.

La iniciativa busca que visitantes nacionales y extranjeros conozcan, a través de la cocina, las tradiciones, la historia y el patrimonio cultural de las comunidades dominicanas, posicionando a Sánchez como un destino donde la riqueza del mar y la cultura se unen para ofrecer una experiencia única.

an/am