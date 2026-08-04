MIVHED emite 1,122 licencias de construcción en siete meses

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SANTO DOMINGO.– El Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED) informó que emitió 1,122 licencias de construcción entre enero y julio de 2026, superando las 953 autorizaciones otorgadas durante todo 2025 y registrando un crecimiento interanual de 85 % frente a las 605 emitidas en igual período del año pasado.

Solo en julio, la institución otorgó 201 licencias a nivel nacional, la cifra mensual más alta desde la creación del ministerio en 2021.

El ministro Víctor Bisonó atribuyó estos resultados al fortalecimiento de la capacidad institucional y al proceso de modernización de la permisología, orientado a ofrecer mayor transparencia, trazabilidad y eficiencia sin reducir el rigor técnico en la evaluación de los proyectos.

MAYOR PROMEDIO MENSUAL

El promedio mensual de licencias alcanzó 160 en los primeros siete meses de 2026, el nivel más alto desde la fundación del MIVHED. En comparación, el promedio fue de 85 en 2021, 107 en 2022, 93 en 2023, 102 en 2024 y 79 durante 2025.

En julio, Santo Domingo encabezó la emisión de permisos con 103 licencias, seguido de Santiago (43), Punta Cana (41) y San Francisco de Macorís (14). Del total, 173 fueron licencias definitivas y 28 condicionadas.

MÁS DE RD$406 MIL MILLONES EN INVERSIÓN

Las licencias emitidas entre enero y julio corresponden a proyectos que representan una inversión de RD$406,715 millones, un incremento de 171 % respecto a los RD$150,163 millones registrados en el mismo período de 2025.

Solo durante julio, las autorizaciones aprobadas equivalen a una inversión superior a RD$76,524 millones y a una proyección de 56,684 empleos directos.

Bisonó aseguró que el ministerio continuará fortaleciendo la modernización de la permisología y la coordinación institucional para facilitar un desarrollo ordenado del sector construcción y brindar mayor seguridad a inversionistas y desarrolladores.

an/am