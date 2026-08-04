La lactancia materna en RD avanza, pero persisten retos

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SANTO DOMINGO.– República Dominicana enfrenta el desafío de fortalecer las condiciones sociales, laborales y familiares que permitan a más madres iniciar y mantener la lactancia materna, según los resultados de la encuesta ENHOGAR-MICS 2025, divulgados en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna.

Los datos revelan que solo el 19.2 % de los bebés recibe lactancia materna exclusiva durante sus primeros seis meses de vida, mientras que apenas el 22.4 % inicia la lactancia durante la primera hora después del nacimiento.

UNICEF destacó que estos resultados evidencian que la lactancia no depende únicamente de la decisión individual de las madres, sino también del acceso a información confiable, apoyo familiar, condiciones laborales adecuadas y servicios de salud que acompañen el proceso.

DESIGUALDADES INFLUYEN EN LA NUTRICIÓN INFANTIL

La encuesta también refleja diferencias en la alimentación infantil. Entre los niños y niñas de 6 a 23 meses, el 63.7 % de aquellos cuyas madres tienen educación primaria o básica recibió una dieta con diversidad alimentaria mínima, frente al 70.8 % entre quienes tienen madres con educación universitaria o superior.

Asimismo, el estudio señala que la lactancia materna exclusiva tiende a disminuir entre madres con mayores niveles educativos y económicos, un comportamiento que podría estar asociado a una mayor exposición y acceso a sustitutos de la leche materna.

UNICEF LLAMA A CREAR ENTORNOS FAVORABLES

El representante de UNICEF en República Dominicana, Carlos Carrera, afirmó que apoyar la lactancia materna representa una inversión en salud, nutrición y desarrollo.

“Las madres necesitan información confiable, licencias de maternidad adecuadas, espacios seguros para amamantar y el respaldo de sus familias, empleadores y comunidades”, expresó.

UNICEF y la Organización Mundial de la Salud instaron a fortalecer los servicios de salud, ampliar los programas de apoyo comunitario y proteger la maternidad en el ámbito laboral.

Aunque el país ha avanzado, al pasar de 4.7 % de lactancia exclusiva en 2014 a 19.2 % en 2025, las instituciones señalan que aún es necesario acelerar los esfuerzos para garantizar que más madres puedan ejercer este derecho.

an/am