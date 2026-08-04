Juan Luis Guerra se suma al cartel Festival Presidente 2026

«La incorporación de Juan Luis Guerra, considerado uno de los artistas latinos más influyentes y embajador de la música dominicana en el mundo, fortalece la propuesta artística del esperado regreso del festival», destacó Cervecería Nacional Dominicana en un comunicado.

El Festival Presidente volverá a celebrarse en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y será producido por SD Concerts, sin embargo, la fecha no ha sido revelada.

Esta edición incorporará un formato con múltiples escenarios y buscará consolidar a la República Dominicana como un centro regional para grandes eventos de entretenimiento, de acuerdo con la organización.