Congreso Funglode analizará los retos geopolíticos AL y el Caribe

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SANTO DOMINGO.– El Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (IGlobal), de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), junto al Instituto Universitario de Investigación Ortega-Marañón de España, realizará los días 21 y 22 de agosto un congreso internacional para analizar los principales desafíos geopolíticos que enfrenta América Latina y el Caribe ante los cambios del escenario mundial.

El encuentro, titulado “América Latina y el Caribe: Desafíos y Oportunidades en el Nuevo Contexto Internacional”, reunirá a especialistas nacionales y extranjeros para debatir sobre conflictos internacionales, reconfiguración de alianzas, seguridad regional y transformaciones en el equilibrio del poder global.

El anuncio fue realizado por Inocencio García, coordinador académico de la maestría en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales y coordinador técnico del congreso, durante una entrevista en el programa Propuesta de la Noche, producido por el periodista Manuel Jiménez por Teleimpacto.

PROPONEN UN ESPACIO ACADEMICO PARA EXAMINAR RETOS

García explicó que la iniciativa surgió de estudiantes de la maestría de doble titulación que desarrollan IGlobal y el Instituto Ortega-Marañón, quienes propusieron organizar un espacio académico para examinar los retos y oportunidades de la región.

“Es un congreso de mucha pertinencia en este momento que se está viviendo a nivel global, porque los expertos van a examinar cuáles son los desafíos y las oportunidades que tiene América Latina en estos cambios que se están produciendo a nivel mundial”, afirmó.

Durante la actividad se abordarán temas como la competencia entre las grandes potencias, la guerra entre Rusia y Ucrania, el conflicto en Medio Oriente y los cambios políticos en distintos países latinoamericanos, así como sus efectos en la política exterior y la seguridad regional.

Entre los participantes internacionales figuran el analista estadounidense Evan Ellis; el investigador de la Universidad de Oxford Henry Largs; el expresidente de Colombia Ernesto Samper Pizano; la embajadora de España en República Dominicana, Lorea Arribalzaga Ceballos; el jefe adjunto de la Delegación de la Unión Europea en el país, Stephan Power, además de especialistas de Europa, América Latina y República Dominicana.

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