CODOPYME pide retomar el diálogo sobre reforma laboral

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SANTO DOMINGO.– El presidente de la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CODOPYME), Fernando Pinales, llamó a retomar el diálogo entre los sectores involucrados para buscar una solución consensuada a la reforma laboral y planteó la necesidad de impulsar políticas que reduzcan la informalidad en el país.

Durante una entrevista en el programa Esferas de Poder, que conduce el periodista Federico Méndez por RNN Canal 27, Pinales afirmó que República Dominicana cuenta con más de 400,000 empresas informales y alrededor de 1.2 millones de empresas formales, según las cifras que maneja el sector.

El dirigente empresarial explicó que las empresas informales operan con empleados y generan actividad económica, pero no cumplen con obligaciones fiscales ni garantizan a sus trabajadores los beneficios establecidos por el sistema de seguridad social.

«Según cifras oficiales del Banco Central, la informalidad en nuestro país oscila entre un 50 y un 60 %. Eso representa cientos de miles de empresas que funcionan fuera del sistema formal», indicó.

DESTACA EL CRECIMIENTO DE LAS PYMES

Pinales destacó que las micro, pequeñas y medianas empresas representan cerca del 98 % de las empresas formalizadas del país y generan más del 65 % de los empleos, con una estimación de entre dos y tres millones de puestos de trabajo.

Asimismo, señaló que aproximadamente 1.2 millones de mipymes figuran inscritas en el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), mientras que cerca del 70 % de las empresas dominicanas corresponden al segmento de microempresas.

El presidente de CODOPYME consideró que la reducción de la informalidad permitiría un mayor crecimiento económico y fortalecería la capacidad productiva nacional.

«Una economía informal no crece. Tenemos que seguir mejorando, creando las condiciones para que más empresas puedan formalizarse», sostuvo.

En ese sentido, reclamó mayores facilidades de financiamiento, acceso a créditos y una mayor participación de las mipymes en los procesos de compras públicas, como mecanismos para fortalecer al sector y promover su desarrollo.

of-am