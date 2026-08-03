PRM reelige a Eulalio Ramírez presidente Frente Agropecuario

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SANTO DOMINGO.– El Frente Agropecuario del Partido Revolucionario Moderno (PRM) celebró su pleno de delegados, en el que fue reelegida de manera unánime la plancha encabezada por el ingeniero Eulalio Ramírez para continuar al frente de esa estructura sectorial.

La candidatura de Ramírez fue previamente consensuada con el respaldo del presidente de la República, Luis Abinader; el expresidente Hipólito Mejía; el exministro de Agricultura Eligio Jáquez; el secretario nacional de Frentes Sectoriales del PRM, Fredy Fernández; Leonardo Faña y otros dirigentes de la organización.

Durante el proceso también fueron escogidos Robinson Cuevas como secretario general; Benigno Encarnación en la Secretaría de Organización y Milito de Jesús en la Secretaría Electoral. Además, fueron ratificados como presidentes en funciones Iván Hernández y José Fabelo, junto a los demás integrantes de la estructura directiva, entre vicepresidentes y subsecretarios.

EL PLENO CONTO CON LA PRESENCIA DE HIPOLITO MEJIA

El pleno contó con la participación de dirigentes del partido, entre ellos Hipólito Mejía, Leonardo Faña, Efraín Toribio y miembros de la Comisión de Elecciones Internas, como Dionicio de los Santos y Sigmund Freund.

El Frente Agropecuario del PRM es considerado uno de los principales organismos sectoriales de la organización política por su incidencia en el ámbito social, económico y productivo del país.

Tras su elección, Eulalio Ramírez manifestó su compromiso de continuar trabajando por el fortalecimiento y la consolidación del sector agropecuario nacional, al que definió como un componente esencial para el desarrollo económico y el bienestar de la población dominicana.

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