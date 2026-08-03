Solo dos de cada diez bebés en Rd reciben lactancia materna

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SANTO DOMINGO.– Solo el 19.2 % de los bebés en República Dominicana recibe lactancia materna exclusiva durante sus primeros seis meses de vida, una cifra que mantiene al país por debajo de la meta mundial establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del promedio registrado en América Latina y el Caribe.

El dato fue revelado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se conmemora del 1 al 7 de agosto, organismo que llamó a fortalecer el acompañamiento a las madres para garantizar a la niñez un inicio de vida saludable.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR-MICS 2025), aunque República Dominicana ha mostrado avances en los últimos años —al pasar de 4.7 % en 2014 a 16 % en 2019 y 19.2 % en 2025—, el indicador continúa distante de la recomendación internacional de alcanzar al menos un 50 % de lactancia materna exclusiva.

UNICEF destacó que el promedio de América Latina y el Caribe ronda el 43 %, lo que coloca a República Dominicana entre los países con menores niveles de lactancia materna exclusiva de la región.

LO QUE REVELA LA ENCUESTA

La encuesta también reveló que apenas el 22.4 % de los recién nacidos inició la lactancia durante la primera hora de vida, una práctica considerada fundamental para fortalecer el vínculo entre madre e hijo y brindar protección temprana contra enfermedades.

El representante de UNICEF en República Dominicana, Carlos Carrera, afirmó que la baja cobertura de lactancia exclusiva debe motivar una respuesta colectiva.

«Que solo dos de cada diez bebés reciban lactancia materna exclusiva durante sus primeros seis meses debe movilizarnos como país. La lactancia materna salva vidas, fortalece el desarrollo infantil y protege la salud de las madres», expresó.

Carrera señaló que amamantar no debe verse únicamente como una decisión individual de la madre, sino como una práctica que requiere apoyo de los servicios de salud, las familias, las comunidades y los espacios laborales.

DATOS EVIDENCIAN DESIGUALDADES

Los datos también evidencian desigualdades relacionadas con la nutrición infantil. Entre los niños y niñas de 6 a 23 meses cuyas madres tienen educación primaria o básica, el 63.7 % recibió una dieta con diversidad alimentaria mínima, mientras que la cifra aumenta a 70.8 % entre aquellos cuyas madres poseen educación universitaria o superior.

UNICEF indicó además que la lactancia materna exclusiva tiende a disminuir entre madres con mayores niveles educativos y económicos, situación vinculada, entre otros factores, a una mayor exposición a sucedáneos de la leche materna.

El organismo internacional recordó que la leche materna aporta los nutrientes necesarios durante los primeros seis meses de vida, fortalece el sistema inmunológico, favorece el desarrollo cerebral y reduce riesgos de enfermedades tanto en los niños como en las madres.

UNICEF Y OMS EXHORTAN FORTALECER SISTEMAS DE SALUD

En ese sentido, UNICEF y la OMS exhortaron a fortalecer los sistemas de salud, ampliar los programas de orientación comunitaria, garantizar políticas laborales favorables para las madres, proteger la maternidad y promover una cultura de apoyo a la lactancia materna como un derecho de la niñez.

La entidad reiteró que continuará impulsando la campaña nacional «Los Datos Cuentan», orientada a promover el uso de información confiable para diseñar políticas que respondan a los principales desafíos de la infancia y garanticen una nutrición adecuada desde los primeros días de vida.

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