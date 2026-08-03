Jimmy Cherizier conductor del hermano Haití (OPINION)

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“Cierto día Belleza y Fealdad se encontraron a orillas del mar. Y se dijeron: -Bañémonos en el mar. Entonces se desvistieron y nadaron en las aguas. Instantes mas tardes Fealdad regresó a la costa y se vistió con las ropas de Belleza, y luego partió. Belleza también salió del mar, pero no halló sus vestiduras, y era demasiado tímida para quedarse desnuda, así que se vistió con las ropas de Fealdad. Y Belleza también siguió su camino. Y hasta hoy día hombres y mujeres confunden una con la otra. Sin embargo, algunos hay que contemplan el rostro de Belleza y saben que no lleva sus vestiduras. Y algunos otros que conocen el rostro de Fealdad, y sus ropas no lo ocultan a sus ojos”. Cuento llamado Vestiduras de la autoría del poeta libanés Yibrán Khalil Yibrán.

La verdad del mundo que nos rodea se sintetiza en una sola palabra: Engaño. Quienes escudriñan las Escrituras Divinas se han topado con esta contundente verdad en una variedad de versículos del texto sagrado, como figura literaria, como advertencia, como potestad, como dominio y como germen nefasto salido de averno que nos ha penetrado en lo profundo de la psiquis colectiva de la raza humana.

Cuando el maestro Ieoshua Ha Mashia (Jesucristo) dijo que él había venido al mundo a dar testimonio de la verdad mientras era interrogado por el procurador romano Poncio Pilato, este le cuestionó diciéndole: ¿Qué es la verdad? Juan 18, 38.

Ya no nos encontramos filosofando, con palabras simples les digo: Las vestiduras falsas están cayendo y una nueva generación las reconoce, ya no pocos, un pueblo numeroso presente en las naciones del mundo se niega a rendirle pleitesía a los príncipes de la mentira en la que se ha sostenido un sistema horroroso, llevando a los pueblos de la tierra por sendas de perdición.

Échenle una mirada a la historia y se tropezarán con juicios abominables cometidos contra los justos del Dios Altísimo. La misma maquinaria que vociferaba: ¡Crucifícalo! (Marcos 15, 13) se mantiene vociferando la misma arenga contra los armados de coraje que decidieron proclamar la verdad en cada rincón debajo de la bóveda celeste. Nuestro maestro Ieoshua fue blanco de principalía de esa estructura infernal.

Sin embargo, llega la hora y ahora es, donde contemplaremos la caída de esa infernal estructura causante de los mas depravados males en este mundo. En cada nación de esta tierra, el príncipe de la potestad de los aires levantó una poderosa cárcel llamada estado, encargándose de esclavizar a los pueblos de cada nación y desfigurándolos cuales Cristo en su flagelación, pero ¡Cayeron en la trampa del Cordero de Pascua!

Con su sacrificio nos abrió un camino hacia la plenitud de la Libertad impostergable, con su testimonio en la verdad del Padre Creador, nos dotó del poder de un espíritu santificado, que remueve la faz de la tierra, precipitando hacia el suelo a los reinos del maligno. Y así esta ocurriendo en este instante.

No se sorprendan pues, cuando Jimmy Cherizier sea entronizado en el hermano Haití, ante la mirada atónita y pavorosa de esa maquinaria infernal (ONU, Corte Interamericana de los Derechos Humanos, Prensa Satanista, Gobiernos Siniestros, Cultura Jubaliana-Genesis 4, 21-, etc.,), porque existimos en este mundo los que conocemos el rostro de la verdad, y desde la atalaya de los arcanos sacratísimos del escudo dominicano, diferenciamos la Belleza de la Fealdad, la Fealdad de la Belleza, y esta última, por más que se vista de oropel no se puede ocultar de la mirada escrutadora de los ángeles del Dios Supremo de La Dominicana, primer fundamento de nuestra Patria. ¡Salve!¡Dios, Patria y Libertad!

“Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres”, Juan 8, 32.

jpm-am