El relevo político en ascenso

La política dominicana atraviesa un proceso de renovación marcado por el surgimiento de nuevas figuras jóvenes que prestigian la actividad pública y representan una esperanza de cambio. Al mismo tiempo, este escenario convive con el auge de los llamados outsiders, youtubers e influencers de las redes sociales, muchos de los cuales, sin una formación política, manifiestan su interés en participar y representar a la ciudadanía en el debate político, económico y social.

Los partidos políticos con vocación de poder cuentan con un importante caudal de jóvenes talentosos que se preparan para asumir el relevo generacional y ofrecer una propuesta electoral acorde con las aspiraciones del presente y del futuro de la República Dominicana. Estos nuevos liderazgos no solo se encuentran en las organizaciones mayoritarias, sino también en partidos emergentes y de menor tamaño.

Este contexto abre la oportunidad para que esos jóvenes accedan a posiciones de poder mediante el respaldo de los partidos políticos y la construcción de alianzas estratégicas basadas en proyectos comunes, y no en el transfuguismo político, una práctica que, lamentablemente, se ha vuelto frecuente.

Por otro lado, muchos outsiders e influencers utilizan plataformas como X (antes Twitter), Facebook, TikTok, Instagram y YouTube para denunciar actos que consideran contrarios a la ética y la moral, convocar marchas o manifestaciones en rechazo a medidas gubernamentales e influir en la opinión pública. Sin embargo, la popularidad en las redes sociales no constituye, por sí sola, una credencial suficiente para ejercer un liderazgo político.

Existen casos excepcionales, como los de Nayib Bukele en El Salvador y Javier Milei en Argentina, quienes lograron convertir su notoriedad pública en un proyecto político exitoso que los llevó a la Presidencia de sus respectivos países. No obstante, trasladar esas experiencias a la realidad dominicana resulta complejo, debido a las diferencias institucionales, políticas y sociales que caracterizan a cada nación.

En la República Dominicana sería muy difícil que un influencer alcanzara la Presidencia únicamente sobre la base de su popularidad en las redes sociales. Además, la percepción pública puede verse afectada cuando algunos creadores de contenido son vinculados, con o sin fundamento, a actividades ilícitas o cuando carecen de una preparación política, técnica o profesional que inspire confianza en el electorado. Por ello, es importante evitar generalizaciones y evaluar cada caso por sus propios méritos.

No cabe duda de que los influencers pueden influir en la opinión pública, movilizar simpatizantes e incluso aportar votos a determinados candidatos. También pueden fortalecer o debilitar una candidatura mediante el respaldo que ofrezcan desde las plataformas digitales. Sin embargo, cuando ese apoyo está acompañado de financiamiento de origen dudoso o de prácticas alejadas de la transparencia, se pone en riesgo la credibilidad del sistema democrático y de las organizaciones políticas comprometidas con el respeto a la ley.

Como puede observarse, resulta difícil que un influencer llegue a la Presidencia de la República únicamente por su presencia en las redes sociales. Muchos se dedican a estas plataformas con el propósito de aumentar su número de suscriptores, seguidores, visualizaciones e ingresos derivados de sus contenidos. No obstante, cuando ese capital digital intenta transformarse en capital político, el panorama cambia y el éxito no está garantizado.

En cambio, los jóvenes que militan en partidos políticos y que, además, poseen la capacidad de conectar con amplios sectores de la población a través de las redes sociales, tienen mayores posibilidades de convertirse en líderes con opciones reales de alcanzar la Presidencia de la República o desempeñar importantes funciones públicas.

A esos jóvenes les exhorto a mantenerse alejados de las drogas y de cualquier actividad ilícita; a estudiar la historia, la economía, el derecho y las ciencias políticas; a fortalecer su formación ética y profesional, y a convertirse en verdaderos orientadores de la sociedad.

No quiero ser mezquino y dejar de mencionar nombres sobresalientes, como el senador Omar Fernandez, el ministro Carlos Valdez, a los dirigentes politicos Juan Ariel Jimenez, Jose Horacio Rodriguez; y a los influencer Santiago Matias *Alofoke* y Angelo Vasquez fundador de la Antigua Orden Dominicana; y dirigentes politicos como Abel Martinez, Francisco Javier, Leonel Fernandez, Carolina Mejia, Davidad collado y Welington Arnauld.

Que utilicen las redes sociales no solo para obtener «me gusta», visualizaciones o seguidores, sino para promover ideas, valores y propuestas que contribuyan a construir un mejor país. Solo así podrán forjar un liderazgo auténtico, capaz de representar dignamente a la ciudadanía e impulsar las transformaciones que la República Dominicana necesita para alcanzar un mayor crecimiento económico, desarrollo social y fortalecimiento institucional.

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