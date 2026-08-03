Libro sobre Juan Luis Guerra (OPINION)

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Este jueves 6 de agosto a las 6:30 de la tarde, en la Sala Aída Cartagena Portalatín de la Biblioteca Nacional, se realizará el acto de lanzamiento de la edición dominicana de mi libro “Juan Luis Guerra, compromiso y poesía”, una publicación auspiciada por el Grupo Editorial Sial Pigamion, de España, que ya hizo una edición internacional que fue presentada en la Feria del Libro de Bogotá, en el mes de mayo, y en la Feria del Libro de Madrid, en el mes de junio.

Aunque este libro contiene elementos biográ­ficos de Juan Luis, no es propiamente una biografía, sino un ensayo en torno a la significación y alcance de él como artista, y del proceso de transformación que se dio en su vida para cambiar el rumbo hacia la fe.

Las primeras dos ediciones del libro fueron publicadas en la ciudad de Santo Domingo en el año 2008, por la Editorial Ianna. La presente edición, corregida, ampliada y actualizada, es la primera que tiene una dimensión internacional.

La idea del libro surgió en noviembre de 1990, justo cuando salía de presenciar el espectáculo «Visa para un sueño» en el Teatro Nacional de Santo Domingo. Al constatar la calidad de Juan Luis y 4-40 en ese majestuoso espectáculo, le expresé a mi esposa Zinayda, con lágrimas en los ojos, que era necesario empezar a escribir la historia de este fenómeno de la música dominicana.

Desde ese momento y durante 17 años, de manera contínua, me propuse como tarea recopilar material en torno a la historia de Juan Luis y seguir sus pasos para evaluar el éxito alcanzado en cada momento. Durante cinco años, desde el año 1996 al 2001, en la ciudad de Miami, desempeñé la función de Director Internacional de Prensa de Karen Publishing, la primera casa discográfica de Juan Luis, propiedad de Bienvenido Rodríguez, quien fue el soporte principal del éxito inicial y del impulso internacional de Juan Luis. Ese tiempo trabajando en Karen y con la imagen del artista, me sirvió de soporte fundamental para conocerlo más de cerca y aumentar las informaciones de su historia.

A pesar de todo ese proceso de investigación y el deseo de difundir la historia de Juan Luis, la primera edición del libro, titulada “Juan Luis Guerra y 4.40: Merengue y bachata a ritmo de poesía y compromiso”, no fue publicada hasta el año 2008, justo cuatro años después que asumimos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. Y la orientación principal del libro fue orientada hacia la fe del artista. Porque el tiempo de Dios es perfecto.

A la edición internacional que vamos a poner a circular en el país este jueves, se le modificó el titulo original y se le denominó “Juan Luis Guerra, compromiso y poesía”, se le incluyeron y analizaron los principales acontecimientos ocurridos a Juan Luis desde el año 2008 al 2025 y se le hizo una correción general.

En libro se muestra y se analiza la dimensión nacional e internacional de Juan Luis como artista, como resultado directo del merengue y la bachata. Al hacer un balance objetivo de los éxitos alcanzados por Juan Luis como compositor, como arreglista, como autor de letras, como líder del grupo 4-40 y como hombre cristiano y solidario, podemos constatar que estamos ante la presencia de un artista fuera de serie y de un ser humano de dimensiones excepcionales.

Juan Luis Guerra es, sin lugar a dudas, el artista dominicano de mayor trascendencia y alcance mundial. Sus obras musicales, su proyección y su presencia como figura de dimensión artística nacional e internacional, lo colocan en un sitial de preeminencia en el devenir histórico de la música dominicana.

Juan Luis se ha convertido en símbolo de la dominicanidad, en ejemplo de cómo la calidad de los dominicanos puede imponerse en el mundo a fuerza de innovación, creatividad y calidad sin límites. Pocos artistas pueden exhibir el historial de éxito y de trascendencia que acumula este artista dominicano y su agru­pación.

Elogiado por todos las publicaciones influyentes del mundo, distin­guido por todas las premiaciones importantes del disco y del espectáculo, creador de muchos temas que se han convertido en éxitos mundiales, ha descollado con sus actuaciones en los más exigentes e im­portantes escenarios artísticos del mundo, vendedor de más de 70 millones de discos, ganador de tres Grammy estadounidenses, veintisiete Grammy latinos y de tres Gran Soberano de los prestigiosos Premios Soberano, siervo musical de Jesús a quien ha recibido como su Señor y Salvador, en fin, Juan Luis Guerra tiene una his­toria que enorgullece a todos sus compatriotas y que merece ser contada, divulgada y conocida.

Nuestro mayor propósito al publicar este libro sobre Juan Luis es destacar sus éxitos como artista y sobretodo, mostrar todo lo que Jesús ha hecho en su vida. Mi deseo es que quienes lean el libro puedan entender que eso que Jesús hizo con Juan Luis, lo puede hacer con cualquiera de nosotros.

euricabral07@gmail.com

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