La banca múltiple de RD: sólida y creciendo (OPINION)

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La banca múltiple de República Dominicana ha transitado por 5 etapas bien definidas: de 1844 a 1900 sus inicios y llegada de bancos extranjeros. Después de la independencia no había bancos. Todo era en efectivo y cambistas.

En 1895 llegó el primer banco. Banco Nacional de Santo Domingo de origen inglés.

En 1905 el gobierno dominicano firmó contrato con bancos de New York. El dólar y el peso circulan juntos. En esa época los bancos sólo servían a los comerciantes y al gobierno, no al público.

La 2da etapa de 1941 a 1961 nació la banca dominicana durante la Era de Trujillo.

En 1941 se fundó el Banco de Reservas de la República Dominicana, banco del Estado para manejar el dinero del gobierno.

En 1947, se crea la Ley Monetaria y el Banco Central. La República Dominicana crea su propio peso y deja de depender de EE.UU.

En 1962 se fundó el Banco Popular Dominicano por un grupo de empresarios. Primer banco privado 100% dominicano.

Entre los años 1962 y 1990 se expande la banca y llega una segunda ola de bancos extranjeros. Cuando se da la combinación de democracia y crecimiento el resultado es el establecimiento de más bancos.

Entre los años 1960 y 1970 llegaron el Scotiabank, Citibank y se empezaron a utilizar las tarjetas de crédito y cajeros automáticos.

En 1980, surge el boom de bancos privados, entre ellos el BHD, Progreso y Bancomercio.

La banca se volvió múltiple ya no solo guardaba dinero, prestaban para todos.

Entre los años 1990 y 2003: auge, descontrol y crisis, años de mucho crecimiento pero sin supervisión.

En el año 2003 surge la gran crisis bancaria. Quiebran Baninter, Bancrédito y Mercantil debido a préstamos a empresas fantasmas de los mismos dueños de esos bancos.

El gobierno de turno tuvo que rescatar a los depositantes con dinero del Estado. Se desarrolló una crisis económica sin precedentes.

Entre los años 2004 y 2026 la banca se consolida, se fortalece la regulación y se digitaliza la banca múltiple. La Superintendencia de Bancos de la República Dominicana fortaleció la supervisión y la banca se transformó en una institución más sólida y confiable.

A raíz de esta crisis, la banca es regulada de forma estricta, se exige más capital, auditoría cada tres meses, centrada en riesgo.

También la banca se consolida, pues de 30 bancos se llevan a 16, quedando los más fuertes.

Ultimos años

La tecnología llega con más ahínco, banca por internet. En el año 2020 explotó la banca digital: QIK, Mibreton, App BR.

En el año 2012 salieron los subagentes bancarios. Los colmados y farmacias comienzan a ofrecer servicios bancarios.

Hoy la banca dominicana es más sólida, rentable y digital. De las mejores de la región.

El reto que enfrenta la banca dominicana consiste en llegar a cubrir el 45% de personas que aún no usan los bancos y competir con Fintech, (Empresas financieras y tecnológicas que compiten con la banca).

La banca dominicana ha pasado por crisis, regulación y digitalización. Lo que viene ahora es una revolución. La banca va a aparecer más a una aplicación (App) que a una sucursal.

La banca múltiple en República Dominicana son los bancos comerciales grandes que hacen de todo: cuentas, préstamos, tarjetas, hipotecas.

La banca dominicana ha crecido debido a su estabilidad macro, ingreso de remesas, financiamiento al turismo y zonas francas. Después del año 2003, año de la gran crisis financiera dominicana, la banca es más regulada y más tecnológica.

Al cierre del año 2025 el total de los activos de la banca dominicana ascendieron a RD$4.15 billones. Los mismos estuvieron compuestos por: Cartera de Crédito RD$2.39 billones o el 57.5% de los activos y 53% del Producto Interno Bruto (PIB), Disponibilidades por RD$659,000 millones, igual a Efectivo más Depósitos en el Banco Central de la República Dominicana, Inversiones en Bonos y Certificados. Los bancos: Reservas, Popular, BHD, Scotiabank, entre ellos, se reparten el 80% del mercado.

La bancarización asciende ya al 55%, es decir, que más adultos ya tienen cuentas bancarias.

La cartera de crédito abarca préstamos de consumo, vivienda, Pymes y empresas.

La morosidad cerró al 31 de diciembre 2025 en un 1.93%, es decir de cada RD$100.00 prestados solo RD$1.93 se encuentra en atraso, debido a que los prestatarios pagan a pesar de los vaivenes de la economía, mejor evaluación de riesgo con IA y buró, reactivación económica después de la pandemia y altas provisiones que hacen los bancos.

La Cobertura de provisiones fue a 162.4%, es decir de cada RD$1.00 que se prestó en 2025 la banca disponía de RD$1.62 para hacerle frente al no pago.

La utilidad de los bancos dominicanos crecieron de US$1,264 millones en el año 2024 a US$1,289 en el año 2025, ubicándose como el octavo país de América Latina y el Caribe donde los bancos obtuvieron mayores utilidades en el año 2025.

El futuro de la banca dominicana se caracterizará por que las oficinas grandes van a desaparecer, solo quedarán centros de experiencias esto así debido a que a través de la banca digital: QIK, App BR y BHD ya se resuelven el 90% de los trámites bancarios desde el celular.

El Banco de Reservas ya tiene más de 20,000 subagentes en colmados y farmacias. Es más barato que abrir una sucursal.

La banca dominicana será más moderna, más ágil, más personalizada, con el uso de la inteligencia artificial. Asistencia de la IA, Anti-fraude en tiempo real, crédito automático.

Se espera que la banca sea más abierta la cual trabajará conjuntamente con Fintech, se utilizará el dinero digital, será una banca más inclusiva.

Entre los grandes retos que desde ya enfrenta la banca dominicana se encuentran: la ciberseguridad, el empleo (muchos empleados tendrán que reinventarse) y la regulación.

En conclusión, hoy la banca dominicana es más sólida, más regulada, supervisada, eficiente, moderna, digital, líquida, de mayor capital propio, más transparente y goza de mayor confianza de parte de ahorrantes e inversionistas.

Es decir, el sistema bancario es uno de los más sólidos, regulados, rentables y de mayor transformación digital de América Latina.

Todo ello, gracias a las sabias ejecutorias del actual gobierno presidido por el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, que ha proporcionado al país: seguridad jurídica, crecimiento económico, buena imagen internacional, paz económica y social.

felix.felixsantana. santanagarc@gmail.com

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