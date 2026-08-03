Metro Country Club destaca el sistema sanitario en Juan Dolio

El presidente Luis Abinader y el ministro de Turismo, David Collado, en el encuentro en Juan Dolio.

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JUAN DOLIO, República Dominicana.– Metro Country Club felicitó al presidente Luis Abinader y al ministro de Turismo, David Collado, por la inauguración de la planta de tratamiento y la culminación de la primera etapa del sistema de alcantarillado sanitario de Juan Dolio-Guayacanes, una obra que considera clave para el desarrollo sostenible, turístico y ambiental de esa zona.

La empresa señaló que la infraestructura representa la materialización de un compromiso asumido por el presidente Abinader desde el inicio de su gestión, luego de que representantes del sector empresarial de Juan Dolio plantearan la necesidad de priorizar este proyecto para garantizar un crecimiento ordenado del destino.

Metro Country Club recordó que, durante un encuentro celebrado en los primeros días del actual Gobierno, su presidente, Luis José Asilis, expuso al mandatario la importancia de contar con un sistema sanitario adecuado como condición fundamental para el desarrollo turístico e inmobiliario de Juan Dolio y Guayacanes.

DAVID COLLADO ENUMERA DETALLES DE LA OBRA

Durante el acto de inauguración, el ministro de Turismo, David Collado, destacó que esta obra formaba parte de los planteamientos realizados por Asilis al presidente Abinader y resaltó la colaboración entre el sector público y privado para concretar el proyecto.

Asilis valoró la puesta en funcionamiento de la infraestructura y agradeció al jefe de Estado y al ministro Collado por el respaldo brindado.

“Hoy se demuestra que cuando existe voluntad de escuchar y trabajar junto al sector privado, los grandes proyectos sí se hacen realidad. Esta obra es una victoria para Juan Dolio, Guayacanes y para el turismo dominicano”, expresó.

Metro Country Club afirmó que el nuevo sistema sanitario contribuirá a la protección del medio ambiente, elevará la calidad de vida de los residentes, fortalecerá la competitividad del destino y generará mejores condiciones para atraer nuevas inversiones turísticas e inmobiliarias.

La empresa reiteró su disposición de continuar colaborando con las autoridades nacionales y locales en iniciativas orientadas al desarrollo sostenible de Juan Dolio y a consolidar la zona como uno de los principales polos turísticos y residenciales de República Dominicana.

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