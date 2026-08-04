Destacan la madurez digital del sistema financiero dominicano

Los representantes de Visa, Mastercard y CardNET durante el panel “El futuro de la banca en América Latina: de la innovación a los nuevos modelos de negocios”.

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SANTO DOMINGO.- La transformación digital del sistema financiero dominicano ha alcanzado un alto nivel de madurez, impulsada por el crecimiento de la banca digital, los pagos sin contacto, las billeteras electrónicas y nuevas soluciones tecnológicas que fortalecen la experiencia del usuario y amplían la inclusión financiera.

Así lo afirmaron representantes de Visa, Mastercard y CardNET durante el panel “El futuro de la banca en América Latina: de la innovación a los nuevos modelos de negocios”.

El evento fue celebrado en el marco del XIX Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría (CIFA) y el XXIV Seminario Latinoamericano de Contadores y Auditores (SELATCA), organizados por la Asociación de Bancos Múltiples (ABA) y BDO Escuela de Negocios.

90 % TRANSACCIONES CON TARJETAS SE REALIZAN SIN CONTACTO

Gustavo Turquía, country manager de Visa; Tomás Alonso, country manager de Mastercard, y Luis Bencosme, presidente del Consejo de CardNET, resaltaron que cerca del 90 % de las transacciones con tarjetas ya se realizan mediante tecnología sin contacto, mientras el 83 % de las operaciones bancarias se efectúa a través de canales digitales.

Asimismo, indicaron que en los últimos dos años se han abierto alrededor de 1.5 millones de productos financieros de manera completamente digital, entre cuentas y préstamos, lo que evidencia la creciente confianza de los usuarios en los servicios electrónicos.

Bencosme atribuyó estos avances a las inversiones del sector financiero y al fortalecimiento del marco regulatorio, destacando que el 16 % de los adultos con servicios financieros nunca ha visitado una sucursal bancaria.

Durante el panel también se abordaron tendencias como los pagos instantáneos, la banca abierta, las finanzas embebidas, la tokenización y los stablecoins.

Los expositores coincidieron en que la próxima etapa del sector estará marcada por una mayor integración entre la banca tradicional y las empresas fintech para acelerar la innovación y ampliar el acceso a los servicios financieros.

an/am