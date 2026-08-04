R. Dominicana conquista Copa Federación Sub-17 de Voleibol

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LIMA, Perú. La selección femenina Sub-17 de voleibol de la República Dominicana conquistó la Copa Federación de Voleibol 2026 al derrotar este lunes a España en sets corridos (25-20, 25-23 y 25-23), en el partido de cierre del torneo disputado en el Coliseo Eduardo Dibós.

Con este triunfo, el conjunto dominicano finalizó el certamen con récord de 2-1, coronándose campeón del torneo invitacional, organizado como preparación para el Campeonato Mundial Sub-17.

La entrenadora Priscila Rivera, exintegrante de Las Reinas del Caribe, elogió la entrega y el desempeño de sus jugadoras durante la competencia.

“Estas niñas apenas tienen entre 14 y 15 años y todavía les queda mucho por aprender. Este tipo de eventos les aporta una experiencia invaluable para su desarrollo, porque en las próximas categorías enfrentarán mayores retos y responsabilidades”, expresó Rivera.

La estratega señaló que el equipo deja atrás esta competencia para concentrarse en el Campeonato Mundial Sub-17, que se celebrará en Chile del 6 al 16 de agosto.

“En un Mundial nada se regala; todo hay que ganárselo. Llegaremos enfocadas en disputar cada partido con disciplina, inteligencia y el compromiso de poner en alto la bandera dominicana”, afirmó.

La Copa Federación reunió a varias selecciones internacionales como parte de su preparación para la cita mundialista que comenzará esta semana en territorio chileno.

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