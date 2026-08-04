El gobierno debe responder (OPINION)

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Los actuales funcionarios del gobierno del presidente Luis Abinader y toda la dirigencia del Partido Revolucionario Dominicano (PRM), mientras estaban en la oposición fueron ácidos y severos críticos de las ejecutorias de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), por lo cual, sus campañas electorales se fundamentaron en tres pilares: cambios, transparencia y lucha contra la corrupción e impunidad.

A los fines de que pongan en práctica lo que predicaron, y para que, como gobierno actúen con la coherencia y transparencia que prometieron, ahora que controlan, mayoritariamente, las instituciones del Estado, desde 2020 hasta 2028, están en el deber moral y político de responder, con datos y pruebas, las siguientes preguntas:

1.- El gobierno del PRM-Abinader es el que ha gestionado con la mayor cantidad de préstamos. El saldo de la deuda del Sector Público No Financiero pasó de US$35,942.5 millones en 2019 a US$67,995.5 millones a mayo de 2026. En apenas seis años aumentó en US$32,053 millones.

Preguntamos: ¿En lo que resta de año, buscarán más préstamos? ¿Incluirán más préstamos para el presupuesto nacional de 2027? ¿Cuándo presentarán ante la sociedad un informe detallado y transparente cómo se ha utilizado esa enorme millonada de dólares?

2.- El Ministerio de Educación (MINERD) informó que el próximo 24 de agosto será el inicio del año escolar 2026-2027. El año pasado más de 300 mil niños se quedaron fuera de aulas. La Asociación Dominicana de Profesores denuncia que ahora el déficit es de 1,000 mil aulas para la educación pre-universitaria pública.

Preguntamos: Durante las vacaciones, ¿qué ha hecho el MINERD para superar ese enorme déficit de aulas? ¿El MINERD en qué ha usado el súper millonario presupuesto que le llega por el 4 % del PIB? ¿Explicarán por qué desde el MINERD se transfirió 2,000 millones de pesos a otras instancias y no ha sido capaz de terminar con el déficit de aulas?

Senasa

3.- En octubre de 2025, los tribunales impusieron medidas de coerción a un grupo de funcionarios del actual gobierno inculpados por el multimillonario y criminal robo en SENASA. El director del PEPCA afirmó que faltaban más, muchos más responsables, que también serían llevados a los tribunales, y que en enero de 2026, se darían a conocer otras instituciones y personas a través de la versión SENASA 2.0.

Preguntamos: Después de diez largos meses ¿Qué ha pasado con los supuestos responsables del expediente SENASA 2.0? ¿Ya negociaron con ellos y devolvieron algunos pesitos de los millones robados? ¿Cuándo se sabrá quiénes son los beneficiados de las negociaciones en el expediente SENASA 2.0? ¿Se está jugando al olvido del pueblo con la versión SENASA 2.0?

4.- El pasado 30 de julio, el titular del Ministerio de Administración Pública (MAP) declaró, sin taparse la nariz, que: “El Estado no sabe cuántos empleados públicos tiene”. También afirmó la “sincerización que iniciará en agosto el MAP”. Sin embargo, se sabe que en la súper nómina del Estado aparecen 780,000 registrados como empleados públicos y que las nóminas aumentan casi 100 nuevos empleados por días.

Preguntamos: ¿El jefe del MAP excluye de su registro las miles de botellas que “cobran sin trabajar” en las instituciones públicas? ¿Tiene el MAP acceso a las nominillas paralelas con cientos de empleados-botellas de la mayoría de las instituciones públicas? ¿Recibe el MAP los informes de los cientos de supuestos “Asesores” nombrados con “sueldazos” en varias instituciones públicas?

5.- Cuando eran oposición, el presidente Abinader y los dirigentes perremeistas prometieron “soluciones” para terminar con los apagones y las deficiencias del sistema eléctrico. “Asquerosearon” a Punta Catalina. “Era prueba de un gran acto de corrupción”. Por ese expediente serían varios los que iban para la cárcel.

Azua

Preguntamos: ¿Qué pasó con las amenazas de encarcelamientos por “el gran robo a través de Punta Catalina? ¿Este gobierno ha “mejorado algo” del sistema eléctrico? ¿Este gobierno terminó con los apagones? ¿Por qué aumentan permanentes las facturas eléctricas? Además de las costosísimas e improvisadas plantas eléctricas instaladas en Azua, ¿qué otra cosa ha realizado este gobierno para corregir la grave crisis del sistema eléctrico? ¿Ya terminaron con el multimillonario subsidio al sistema eléctrico? ¿Se acabaron las enormes pérdidas en la distribución y transmisión de energía eléctrica?

6.- La amplia campaña contra la corrupción y la impunidad de los gobiernos anteriores le resultó, políticamente, muy beneficiosa a los candidatos del PRM en las elecciones de 2020 y 2024. Fue su principal argumento para ganar esas elecciones.

Preguntamos: ¿Qué ha pasado con la corrupción y la impunidad en estos seis años del gobierno del PRM-Abinader? ¿El Ministerio Público “Independiente” terminó con la corrupción y la impunidad? En las ejecutorias del actual gobierno, ¿se han detectado actos de corrupción? ¿Todos los supuestos involucrados en actos dolosos han sido llevado a los tribunales?

Sobre este aspecto solo considero pertinente recordar: Los actos de corrupción de un gobierno se vienen a conocer, a denunciar y a perseguir cuando termina el gobierno. ¡Cuando el pueblo, electoralmente, le pasa factura y los echa del poder!

Para honorar la coherencia y transparencia políticas que prometieron, este gobierno debe responder ante el pueblo las anteriores preguntas. Si así lo hiciere, ¡el pueblo se lo reconocerá!

jlopezb18@gmail.com

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