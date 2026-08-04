UDESA llevará su Campamento de Verano a barrios de Santiago

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS. La Unión Deportiva de Santiago (UDESA) anunció la celebración de su Campamento Deportivo Infantil de Verano 2026, una iniciativa que recorrerá varios sectores de la ciudad del 5 al 7 de agosto con el propósito de promover la práctica deportiva y la recreación entre cientos de niños y niñas.

La jornada inaugural tendrá lugar el miércoles 5 de agosto, a las 9:00 de la mañana, en la cancha del Club Mirador Sur, en La Yagüita de Pastor. La apertura incluirá el desfile de los participantes, provenientes del club anfitrión y de organizaciones deportivas de comunidades cercanas, seguido de la interpretación del Himno Nacional.

El acto contará con las palabras de la presidenta de UDESA, Margarita Jáquez, así como con la bienvenida de los directivos del Club Mirador Sur. También participarán el director provincial del Ministerio de Deportes (MIDEREC) en Santiago, Ramón Antonio Peña Rodríguez, el director municipal de Deportes del Ayuntamiento de Santiago, Pappy Pérez, y otras autoridades invitadas.

El campamento continuará el jueves 6 de agosto en el polideportivo del Club Andrés Durán, en el sector Rafey, y concluirá el viernes 7 en las instalaciones del Club Gregorio Urbano Gilbert, en el ensanche Libertad.

Jáquez informó que en cada jornada se integrarán niños y niñas de los sectores cercanos, por lo que se espera una asistencia de cientos de participantes, similar a la registrada en la edición anterior.

Durante el campamento se desarrollarán actividades deportivas, recreativas y formativas dirigidas por monitores y técnicos especializados del Ministerio de Deportes, el Departamento Municipal de Deportes y los clubes anfitriones.

Los participantes también disfrutarán de dinámicas recreativas, minicharlas sobre valores y deporte, además de refrigerios suministrados por las entidades patrocinadoras, entre ellas MIDEREC-Santiago, el Departamento Municipal de Deportes, Grupo Bocel, BALDOM y las cooperativas La Altagracia y San José.

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