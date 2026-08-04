Museo Bellapart iniciará festival Photoimagen 2026

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SANTO DOMINGO.- Con la exposición “El Prado en el centro: fotografía y memoria”, a cargo de artistas españoles y dominicanos, el Museo Bellapart dará inicio formal a la XII edición del festival Photoimagen, desde el jueves 20 de este mes hasta finales de septiembre próximo.

La muestra, con entrada gratuita, tendrá lugar en la Sala de Exposiciones Temporales del Museo Bellapart, en la esquina formada por las avenidas John F. Kennedy y Lope de Vega, en Santo Domingo; de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. y, los sábados, de 9:00 a. m. a 12 m.

Gracias al respaldo de las fundaciones Eduardo León Jimenes y Amigos del Museo del Prado, la presentación en el país reunirá obras fruto de residencias artísticas en la famosa pinacoteca europea, ubicada en Madrid, España.

Fotógrafos

Se trata del trabajo de 12 fotógrafos contemporáneos españoles pertenecientes a tres generaciones: José Manuel Ballester, Bleda y Rosa, Javier Campano, Joan Foncuberta, Alberto García-Alix, Pierre Gonnord, Chema Madoz, Cristina de Middel, Isabel Muñoz, Aitor Ortiz, Pilar Pequeño y Javier Vallhonrat.

Incluye, además, las fotografías de tres dominicanos: Polibio Díaz, Fausto Ortiz y Mayra Johnson, quienes se inspiraron en las obras que atesora el Museo del Prado, en el aura que las envuelve, en el edificio que las cobija y en aquellos que las contemplan.

“El Prado en el centro: fotografía y memoria” celebra el diálogo entre España y el Caribe; y abre las puertas a un intercambio cultural sin precedentes, gracias a los esfuerzos de sus anfitrionas Maripili y Maribel Bellapart; así como de su directora, Myrna Guerrero.

El programa de formación y creación es posible por el compromiso permanente de la Fundación Eduardo León Jimenes con el arte y la cultura, el cual permite consolidar puentes estéticos y de memoria compartida entre instituciones, bajo la presidencia de doña María Amalia León y la coordinación del Centro León y sus curadores Sara Hermann, Orlando Isaac y Michelle Cruz.

JPM