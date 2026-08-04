JCE aprueba prórroga registro miembros de partidos políticos

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SANTO DOMINGO.– El Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) aprobó una prórroga de 30 días al plazo establecido para el proceso de registro de afiliaciones y desafiliaciones de los miembros de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, a solicitud del Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana (FOPPPREDOM).

La extensión del plazo comenzará a contarse a partir del vencimiento del período originalmente dispuesto en el artículo 4 del reglamento que regula el procedimiento para la actualización de los registros de afiliados de las organizaciones políticas reconocidas por el organismo electoral.

LA DECISION FUE ADOPTADA POR EL PLENO DE LA JCE

La decisión fue adoptada por el Pleno de la JCE con el objetivo de facilitar que los partidos, agrupaciones y movimientos políticos puedan completar adecuadamente los procesos internos relacionados con la incorporación y retiro de militantes, conforme a las disposiciones establecidas por la institución.

La solicitud de prórroga fue presentada por FOPPPREDOM, entidad que agrupa a organizaciones políticas de la República Dominicana, bajo el argumento de la necesidad de contar con un período adicional para garantizar el desarrollo ordenado del proceso y la participación efectiva de las entidades involucradas.

Con esta medida, la Junta Central Electoral busca fortalecer la transparencia y confiabilidad del padrón de afiliados de las organizaciones políticas, como parte de sus funciones de supervisión y organización del sistema electoral dominicano.

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