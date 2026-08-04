Llama a reforzar construcción en RD y reducir riesgos terremotos

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SANTO DOMINGO.– La Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie) exhortó a fortalecer la cultura de prevención, el cumplimiento de las normas sismorresistentes y la evaluación de edificaciones estratégicas.

Al conmemorarse el 80 aniversario del terremoto de 1946, uno de los eventos sísmicos más devastadores en el país, el director de Onesvie, Leonardo de Jesús Reyes Madera, recordó que el fenómeno alcanzó una magnitud de 8.1 y provocó un tsunami con olas de aproximadamente 16 pies de altura, dejando pérdidas humanas y cuantiosos daños materiales.

Reyes Madera afirmó que esta fecha debe servir como un llamado a reforzar la conciencia preventiva y acelerar las acciones dirigidas a disminuir la vulnerabilidad del país frente a futuros eventos sísmicos de gran magnitud.

“República Dominicana aún está a tiempo de evaluar sus edificaciones, infraestructuras y líneas vitales para identificar vulnerabilidades y desarrollar intervenciones que permitan mejorar su comportamiento ante un terremoto de gran magnitud”, manifestó.

DESTACA APLICACION DE LAS NORMAS DE DISEÑO

Destacó que la aplicación de las normas de diseño y construcción sismorresistente es una responsabilidad compartida entre los sectores público y privado, y advirtió sobre los riesgos de prácticas constructivas que comprometan la seguridad estructural bajo la creencia de que un terremoto de gran intensidad no ocurrirá.

Resaltó la importancia de fortalecer la capacidad de respuesta y resiliencia de infraestructuras esenciales como hospitales, escuelas, edificaciones públicas, puentes, puertos, muelles y estaciones eléctricas, debido al papel fundamental que desempeñan durante una emergencia.

Explicó que la inversión en reducción de vulnerabilidad estructural constituye una estrategia de protección de vidas humanas y permite disminuir los impactos económicos y sociales que podría ocasionar un desastre sísmico.

Indicó que los códigos de construcción no solo deben garantizar la protección de quienes ocupan una edificación, sino también procurar que las estructuras esenciales mantengan su funcionalidad después de un terremoto.

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