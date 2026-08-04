República Dominicana supera los 7.7 millones de visitantes

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.– La República Dominicana alcanzó un nuevo récord en la llegada de visitantes al recibir 7,700,118 turistas durante los primeros siete meses de 2026, cifra que representa un crecimiento de 7 % respecto al mismo período de 2025, 10.4 % en comparación con 2024 y 69.6 % frente al año 2019.

El ministro de Turismo, David Collado, calificó como “extraordinario” el desempeño del sector durante julio, mes en el que el país registró la llegada récord de 921,718 turistas por vía aérea, durante su tradicional presentación de las estadísticas del comportamiento turístico nacional.

Collado informó que entre enero y julio de este año el país recibió 5,885,259 turistas vía aérea y 1,814,859 cruceristas por vía marítima, para alcanzar la cifra histórica de más de 7.7 millones de visitantes en solo siete meses.

“Esas dos llegadas nos dan el gran número de 7,700,118 visitantes en solo siete meses, la mayor cifra alcanzada en ese período en la historia del turismo dominicano”, expresó el funcionario durante un encuentro con representantes del sector realizado en el hotel Embajador, en Santo Domingo.

JULIO MARCA NUEVO RECORD

Explicó que en julio la República Dominicana recibió 1,083,448 visitantes, incluyendo turistas y cruceristas, lo que representa un incremento de 2.9 % frente al mismo mes de 2025, 6.4 % respecto a 2024 y 60.6 % en comparación con 2019.

Del total registrado el mes pasado, 921,718 correspondieron a turistas que arribaron por vía aérea, para un crecimiento de 6.7 % interanual, mientras que 161,730 fueron cruceristas.

Los principales mercados emisores de turistas durante julio fueron Estados Unidos, con el 48 % de las llegadas; Canadá, con 7 %; Argentina y Colombia, con 6 % cada uno; Puerto Rico, con 5 %; México y Reino Unido, con 3 %, y España, con 2 %.

PUNTA CANA CONCENTRO LA MAYOR CANTIDAS DE VUELOS

En cuanto al movimiento aéreo, el aeropuerto internacional de Punta Cana recibió el mayor volumen de operaciones, concentrando el 58 % de los vuelos, seguido por Las Américas, con 24 %; Cibao, con 13 %; Puerto Plata, con 3 %, y los aeropuertos de La Romana y Samaná, con 1 % cada uno.

Los principales países de origen de los vuelos fueron Estados Unidos, con 50 %; Panamá, 7 %; Colombia y Puerto Rico, 6 % cada uno; Canadá, 5 %; Perú y España, 3 %, y Argentina, México y Cuba, con 2 %.

ALTA SATISFACCION DE LOS VISITANTES

Collado destacó además que la ocupación hotelera alcanzó un 76 % durante julio, mientras que la satisfacción de los turistas obtuvo una valoración de 4.4 sobre 5 puntos.

De acuerdo con las mediciones presentadas por el Ministerio de Turismo, el 91 % de los visitantes aseguró que regresaría al país, mientras que el 59 % manifestó que recomendaría el destino dominicano.

El funcionario afirmó que estos resultados consolidan al país como uno de los principales destinos turísticos del Caribe y reflejan el impacto del sector en la economía nacional.

of-am