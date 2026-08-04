ARGENTINA: Javier Milei tilda nuevamente a Lula de «ladrón»

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BUENOS AIRES 5 Ago.- El presidente de Argentina, Javier Milei, ha vuelto a calificar a su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, de «ladrón» y «corrupto», al tiempo que ha manifestado desear que Brasil «se pinte de azul» a propósito de los comicios presidenciales que serán celebrados el próximo mes de octubre.

«Lula es un ladrón, es un corrupto y estuvo preso. Lo sacaron de prisión por un argumento administrativo», ha insistido el mandatario en una entrevista con el programa La Casa Streaming en la cual ha dicho esperar que Brasil «también se pinte de azul» por «el bien» de los brasileños.

De este modo, en una alusión velada, Milei ha mostrado nuevamente su apoyo al candidato con el cual se medirá en las urnas Lula: Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro. De hecho, fue el pasado sábado cuando el jefe de la Casa Rosada estuvo en la ciudad brasileña de Sao Paulo apoyando su candidatura.

«Por el bien de los brasileños, sacarse a los corruptos chorros de encima siempre es bueno. Sacarse a los zurdos siempre es bueno», ha sostenido el líder del Ejecutivo argento.

Estas declaraciones llegan poco después de que Milei haya reiterado este tipo de comentarios contra Lula, en medio de una crisis diplomática que llevó al Ministerio de Exteriores de Brasil a convocar al embajador argentino, mientras que el jefe de la misión diplomática brasileña en Buenos Aires fue llamado a consultas.